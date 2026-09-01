Manchester City thyen rekordin e klubit, Enzo futet dy herë në top 5 të Ligës Premier
Manchester City ka arritur marrëveshje me Chelsean për transferimin e mesfushorit argjentinas Enzo Fernández, në një nga lëvizjet më të bujshme të ditës së fundit të afatit kalimtar.
Sipas gazetarit të The Athletic, David Ornstein, marrëveshja kap vlerën e 125 milionë funteve, rreth 145.9 milionë euro, duke e bërë Fernándezin transferimin më të shtrenjtë në historinë e Manchester Cityt.
Chelsea i ka dhënë leje 25-vjeçarit për t’iu nënshtruar testeve mjekësore, ndërsa transferimi pritet të finalizohet para mbylljes së afatit kalimtar.
Me këtë shumë, Fernández barazon rekordin britanik të transferimit, të vendosur verën e kaluar nga Liverpooli me blerjen e Alexander Isakut nga Newcastle për të njëjtën shumë.
🚨 EXCLUSIVE: Manchester City reach agreement with Chelsea to sign Enzo Fernandez. Package for 25yo midfielder work £125m so matches British transfer record. Argentina int’l granted permission by #CFC to undergo medical & complete #MCFC move @TheAthleticFC https://t.co/Y1bjwO8qsw
— David Ornstein (@David_Ornstein) September 1, 2026
Man City e ndoqi gjatë gjithë verës
Interesi i Manchester Cityt për Fernándezin ka qenë i pranishëm prej muajsh, ndërsa negociatat mes dy klubeve u intensifikuan në ditët e fundit të afatit.
Chelsea fillimisht kishte kërkuar të paktën 140 milionë euro për mesfushorin, por marrëveshja përfundimtare u arrit në rreth 145.9 milionë euro.
Një nga faktorët që ndikoi në transferim ishte edhe trajneri i Cityt, Enzo Maresca, i cili kishte punuar me Fernándezin te Chelsea dhe dëshironte ta kishte sërish nën urdhrat e tij.
Edhe vetë Fernández ishte i interesuar për largimin nga Chelsea, veçanërisht pasi nuk ishte aktivizuar në dy ndeshjet e fundit të skuadrës londineze.
E kryer, bomba e afatit kalimtar veror vjen në momentet e fundit - Enzo Fernandez te Man City telegrafi.com
Nga Benfica te Chelsea, tani te Man City
Fernández iu bashkua Chelseat nga Benfica në janar të vitit 2023 për rreth 124.6 milionë euro, duke vendosur atëherë rekord për një transferim në futbollin britanik.
Në dy vite e gjysmë me Chelsean, argjentinasi zhvilloi 170 paraqitje, duke shënuar 31 gola dhe duke dhënë 30 asistime.
Tani, ai pritet të nisë një kapitull të ri në karrierë në “Etihad”, ku Manchester City ka investuar fuqishëm gjatë kësaj vere.
City ka transferuar më herët Elliot Anderson nga Nottingham Forest për rreth 135 milionë euro dhe Ayyoub Bouaddi nga Lille për rreth 95 milionë euro.
Transferimi i Fernándezit e çon në një tjetër nivel aktivitetin e klubit anglez në këtë afat kalimtar, ndërsa argjentinasi bëhet blerja më e shtrenjtë në historinë e Manchester Cityt.
🚨🔵 Enzo Fernández to Manchester City in a record British deal for £125m. Here we go! 🇦🇷 pic.twitter.com/b5QGFpsZo0
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2026
Pesë transferimet më të mëdha të klubeve angleze
Sipas shumave bazë ose të garantuara të cituara nga mediat angleze, këto janë pesë transferimet më të mëdha në historinë e futbollit anglez. Shumat janë konvertuar në euro me kursin aktual të këmbimit.
- Enzo Fernandez, Chelsea → Manchester City, rreth 145.9 milionë euro
- Alexander Isak, Newcastle → Liverpool, rreth 145.9 milionë euro
- Morgan Rogers, Aston Villa → Chelsea, rreth 136.5 milionë euro
- Elliot Anderson, Nottingham Forest → Manchester City, rreth 135.4 milionë euro
- Enzo Fernandez, Benfica → Chelsea, rreth 124.6 milionë euro
/Telegrafi/