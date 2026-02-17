Man Utd hap bisedimet me lojtarin të cilin Guardiola mendoi se nuk ishte mjaftueshëm i mirë
Manchester United raportohet se po planifikon të hapë bisedime për të nënshkruar me një mesfushor i cili më parë ka luajtur nën drejtimin e Pep Guardiolas.
Që nga kur Michael Carrick mori drejtimin e United, duke zëvendësuar Ruben Amorim në janar, “Djajtë e Kuq” kanë shfaqur një ngritje të formës, me trajnerin anglez që ka udhëhequr skuadrën drejt tre fitoreve dhe një barazimi në katër ndeshjet e fundit.
E ardhmja e Carrick mbetet e pasigurt, me trajnerin lindur në Neëcastle që ka kontratë me United deri në verën e vitit 2026.
20 herë kampionët e Ligës Premier aktualisht renditen në pozitën e katërt, një pozicion që do t’u sigurojë pjesëmarrjen në Ligën e Kampionëve nëse e ruajnë këtë vend pas 38 ndeshjeve.
Sipas raportimeve të TeamTalk, United janë në kërkim të një zëvendësuesi për Casemiro, i cili ka konfirmuar se do të largohet këtë verë, pasi kontrata e tij po përfundon.
Disa mesfushorë të Ligës Premier, përfshirë Elliot Anderson, Carlos Baleba dhe Adam Ëharton, mbeten të lidhur me një transferim te ‘Old Trafford’, ndërsa TeamTalk raporton se United gjithashtu do të hapë bisedime me përfaqësuesit e mesfushorit të Borussia Dortmund dhe ish-lojtarit të Manchester City, Felix Nmecha.
Nmecha, 25 vjeç, u rrit në akademinë e Manchester City nga viti 2007 deri më 2019, duke bërë tre paraqitje me ekipin e parë para se të transferohej te Wolfsburg në 2021.
Ai nuk mori një kontratë të re nga City pasi Guardiola thuhet se e konsideroi jo të mjaftueshëm të fortë për ekipin e parë.
Që nga ajo kohë, reprezentuesi gjerman ka treguar performanca të forta dhe ka siguruar një transferim te Dortmund në 2023.
Që kur iu bashkua Dortmund, Nmecha ka regjistruar 13 gola dhe 8 asistime në 103 paraqitje dhe ka ndihmuar skuadrën të arrijë finalen e Ligës së Kampionëve 2023/24./Telegrafi/