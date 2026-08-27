Man City befason të gjithë, ofron 95 milionë euro për yllin e Evrtonit
Manchester City po e shqyrton seriozisht mundësinë e transferimit të lojtarit më të mirë të Evertonit, sulmuesit 26-vjeçar senegalez Iliman Ndiaye.
Menaxhmenti i klubit nga Etihad zhvilloi diskutime të brendshme dhe kontaktoi ndërmjetësuesit dhe po përgatit një ofertë prej 80 milionë funte apo rreth 95 milionë eurosh për këtë lojtar të gjithanshëm.
‘Qytetarët’ intensifikuan kërkimin e tyre për zgjidhje të reja sulmuese në fund të afatit kalimtar të verës, dhe Ndiaye doli si një nga dëshirat kryesore.
Manchester City are pushing ahead with their interest in Everton forward Illiman Ndiaye and are considering an £80million offer, @TEAMtalk sources understand.https://t.co/hD3xprl1cN
— Graeme Bailey (@GraemeBailey) August 27, 2026
Senegalezi thuhet se është i hapur për një ndryshim ekipi dhe tashmë ka refuzuar disa oferta nga Evertoni për të nënshkruar një kontratë të re.
Refuzimi i tij për të vazhduar bashkëpunimin tërhoqi vëmendjen e gjigantëve të tjerë anglezë si Liverpool dhe Manchester United, por City është aktualisht më afër për sa i përket realizimit të një transferimi.
Ekipi nga Goodison Park ka qenë i vendosur gjatë gjithë verës se lojtari i tyre më i mirë nuk është në shitje, kështu që mbetet të shihet nëse ky vendim do të përmbyset nga oferta e madhe nga Manchesteri.
Jack Grealish, përfshirja eventuale e të cilit në këtë biznes është diskutuar tashmë brenda klubit, mund të jetë një avantazh shtesë për drejtuesit e Cityt në negociata.
Për Evertonin, një shitje e mundshme në fund të afatit kalimtar do të përfaqësonte një dilemë të madhe sepse ata do të duhet të gjejnë një zëvendësim të përshtatshëm në treg në një periudhë shumë të shkurtër kohore. /Telegrafi/