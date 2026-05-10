Mami apo babi? Sfida virale në TikTok që “zbulon” kë do më shumë fëmija
Një trend i ri familjar ka bërë për të qeshur miliona përdorues, por ka hapur edhe debat mes prindërve dhe psikologëve për mënyrën si interpretohet reagimi i fëmijës
Në rrjetet sociale, ditët e fundit është bërë virale një sfidë e këndshme, por edhe paksa kundërthënëse, e njohur si “Choose mom or dad”, në të cilën prindërit përpiqen, në mënyrë argëtuese, të zbulojnë se me cilin prej tyre fëmija ndihet më i lidhur emocionalisht.
Trendi është bërë veçanërisht i popullarizuar në TikTok dhe në platformën X, dikur Twitter, ku videot e tilla po mbledhin miliona shikime dhe komente.
Parimi i sfidës është i thjeshtë: nëna dhe babai e mbajnë fëmijën për dore, ndërsa qëndrojnë pranë njëri-tjetrit. Pastaj, në një moment, të dy nisen papritur me vrap në drejtime të kundërta. Reagimi i fëmijës bëhet momenti kryesor i videos, sepse të vegjlit zakonisht nisen instinktivisht pas njërit prej prindërve.
Përdoruesit në rrjete sociale e interpretojnë këtë si shenjë se me cilin prind fëmija është më i lidhur, ose kë “do më shumë”, transmeton Telegrafi.
Edhe pse shumica i shohin këto video si momente të ëmbla dhe argëtuese familjare, sfida ka hapur edhe shumë pyetje mes prindërve dhe psikologëve. Shumë prej tyre theksojnë se reagimi i fëmijës nuk do të thotë domosdoshmërisht se ai e do njërin prind më shumë se tjetrin.
Zgjedhja mund të varet nga ndjenja e sigurisë, lidhja e momentit, disponimi i fëmijës, ose thjesht nga fakti se cili prind i është dukur më interesant në atë çast.
Pavarësisht se kush del “fitues” në video, shumica e përdoruesve bien dakord për një gjë: pjesa më e bukur e këtyre sfidave janë e qeshura, vrapimi dhe çastet e afërsisë familjare që krijohen gjatë lojës. /Telegrafi/