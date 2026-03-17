‘Maldini i ri’ i Barcelonës në mbrojtje: Ngritja e Gerard Martin
I fuqishëm dhe i gjithanshëm, Gerard Martin duket se është shfaqur nga hiçi në skuadrën e Hansi Flick. Ai nuk erdhi nga La Masia dhe transferimi i tij mezi bëri bujë në media, megjithatë tani është e vështirë të imagjinohet mbrojtja e Barcelonës pa të.
Në dhomat e zhveshjes, ai tashmë e ka nofkën Maldini, megjithëse jo shumë kohë më parë, çdo paraqitje e tij në fushë pritej me surprizë.
Martin është bërë një figurë kyçe në mbrojtjen e Barçës, duke mbuluar pa mundim pozicione të shumta. Pra, cili është sekreti i tij?
Nuk u përshtat me La Masia-n, por e gjeti rrugën e tij përmes ekipit B të Barçës
Më 21 janar 2021, Cornella modeste e mbajti veten për 90 minuta kundër Barcelonës së Ronald Koeman në Kupën e Mbretit.
Ishte pikërisht në atë ndeshje që 19-vjeçari Martin, në ndeshjen e tij të parë si senior në karrierën e tij, iu ngarkua detyra të markonte Ousmane Dembelen në krah.
Për Martinin, ishte një provë e zjarrtë në futbollin e të rriturve, duke u përballur me shokët e ardhshëm të ekipit.
Ai e filloi udhëtimin e tij në akademinë e të rinjve të Sant Gabriel, duke u stërvitur përkrah vëllait të tij Arnau, i cili e ndihmonte në jetën e përditshme.
“Ai spikati fizikisht. Me gjatësi 1.80 m, ishte tepër i koordinuar dhe gjatë kohës që e stërvisja, ai nuk pësoi kurrë ndonjë dëmtim”, kujton trajneri i tij, Victor Lacharro.
“Ai mbathte këpucë që mund t’i përshtateshin, jo ato që donte - atij i duhej tashmë numri 46 në kategorinë e kadetëve”, shtoi Lacharro.
Një talent i gjithanshëm që nga fillimi
“Edhe atëherë kishte diçka të veçantë tek ai”, shpjegon Gori Peralta, president i Sant Gabriel, i cili nuk donte ta linte të shkonte te Cornella.
“Ai luajti si mbrojtës i krahut dhe gjithashtu në qendër, e godiste topin mirë, lëvizte shumë në krah, shënonte gola dhe ishte i shpejtë. Mund të shihje se ishte i destinuar për gjëra të mëdha", shtoi Peralta.
Edhe pse La Masia fillimisht e mori në konsideratë, ata në fund vendosën se ai nuk ishte i përshtatshëm.
Martin u transferua te Cornella, një klub që kishte prodhuar yje si David Raya dhe Jordi Alba - ky i fundit u bë një model për mbrojtësin e ri.
Ai kaloi dy vjet atje, duke u bërë një shtyllë në ekipin e parë në sezonin e tij të dytë.
“Në Cornella, ai pati një vit të shkëlqyer. Ai ishte tepër i besueshëm në mbrojtje, kontrollonte hapësirën pas tij dhe mund të rikuperonte nga gabimet falë shpejtësisë së tij. Nuk e prisja që të ngrihej kaq shpejt, por ishte e qartë se kishte një të ardhme të ndritur përpara”, kujton ish-shoku i skuadrës Marc Vilaplana.
Zgjodhi Barca B mbi ofertat e tjera
Martini u përball me një zgjedhje: tre klube të MLS-së i ofruan kontrata, por kur Barcelona B e telefonoi, ai nuk hezitoi.
Gjyshi i tij, Paco, një tifoz i përjetshëm i Barçës, i cili madje luajti edhe në ekipet e të rinjve të tyre, ishte veçanërisht krenar për thirrjen.
Kur nipi i tij nënshkroi një kontratë me ekipin e parë, gjyshi i lojtarit i tha Joan Laportës se kishte qenë i pranishëm në vendosjen e gurthemelit të parë për Camp Noun.
“E çuam gurin nga stadiumi Les Corts në stadiumin aktual Camp Nou - rreth dy kilometra. Isha 14 vjeç dhe gjithmonë kisha qenë tifoz i Barcelonës. Që në vitet 1950, unë shkoja në ndeshje”, kujtoi Paco.
U bë qendërmbrojtësi perfekt për Flick - Barça nuk humbet me të
Në sezonin e tij të parë, Martin shërbeu si zëvendësues për Alejandro Balden, duke mbuluar pozicionin e mbrojtësit të majtë.
Flick e zgjodhi atë në vend të Alex Valle, një të diplomuar të La Masia, si zëvendësues të Baldes.
Në fund të shtatorit, Martin regjistroi asistimin e tij të parë në një ndeshje kundër Osasunës.
“Martin është shumë i mirë. Është fantastike të kesh lojtarë që e duan punën. Qëndrimi i tij, mentaliteti i tij - ai jep 100%. Ëndrra e tij ishte të luante për Barcelonën, dhe tani është bërë realitet. Ai është i sigurt në vetvete dhe u beson aftësive të tij. Për ne, kjo është perfekte. Ai mund të luajë edhe në të majtë, duke na dhënë më shumë mundësi dhe duke na ndihmuar të ndërtojmë nga mbrapa. Ai e përballon atë në mënyrë brilante”, tha Flick.
Martin shënoi golin e tij të parë në mars të vitit 2025 kundër Real Sociedadit.
“Imagjinoni - ishte e pabesueshme ta dëshmoja. Po kërceja si i çmendur”, kujtoi gjyshi i tij, Paco.
Në ndeshjen e kthimit kundër Interit në Ligën e Kampionëve sezonin e kaluar, Martin luajti të gjitha 120 minutat dhe regjistroi dy asistime, megjithëse Barcelona humbi në mënyrë dramatike.
Në verë, Barça humbi Inigo Martinez, por nuk bleu një qendërmbrojtës të ri, duke e lënë Flick të gjente një partner për Pau Cubarsin.
Andreas Christensen e kaloi pothuajse të gjithë sezonin i lënduar, Ronald Araujo u përball me lëndime dhe probleme të shëndetit mendor, dhe Eric Garcia ishte i vetmi mbrojtës tjetër qendror i disponueshëm.
Në nëntor të vitit 2025, Flick e bëri dyshe Martinin me Cubarsin në qendër të mbrojtjes dhe funksionoi në mënyrë perfektë, pasi ekipi e shkatërroi Athletic Bilbaon pa pësuar asnjë gol.
Përpara ndeshjes së Ligës së Kampionëve kundër Eintrachtit, Martin tha se ishte gati të luante në çdo pozicion.
“Të luaj si qendërmbrojtës? Trajneri donte të më provonte në atë rol gjatë parasezonit dhe ndihem shumë rehat atje. Nuk kam ndonjë preferencë - kudo që trajneri vendos të më luajë, unë do të jem gati", tha Martin.
Martín u tregua i çmuar falë këmbës së tij të majtë, e cila i lejon të luajë si qendërmbrojtës me këmbë të majtë, duke e bërë jetën shumë më të lehtë për Cubarsin që luan me këmbë të djathtë, i cili kur luan në dyshe me Garcian, luan në krahun e majtë.
Fiziku i tij e ndihmon Barçën të mbrohet edhe në ajër, dhe përshpejtimi i tij është i pakrahasueshëm me asnjë qendërmbrojtës tjetër të ekipit.
“Mbaj mend që Inigo pati probleme me lëndime gjatë ndeshjeve parasezonale dhe Flick tha se donte të më provonte në pozicionin e qendërmbrojtësit të majtë. Që atëherë, ai më ka besuar në atë rol. Këtë sezon, kam luajtur shumë ndeshje atje", tha Martin përpara ndeshjes kundër Levantes.
Në kohën kur Barcelona u përball me Newcastle në Ligën e Kampionëve, skuadra kishte fituar çdo ndeshje në të cilën Martin filloi si qendërmbrojtës, duke mbajtur portën të paprekur në nëntë prej tyre.
📸 Gerard Martin AKA Maldini
💭 Maybe we should call him Martini 🍸
— Barça Spaces (@BarcaSpaces) August 29, 2025
Fitoi nofkën 'Maldini' dhe një fanellë nga vetë Paolo
Në verën e vitit 2025, tifozët në internet filluan të ndanin foto të Gerard Martin, duke e krahasuar atë me Paolo Maldinin.
Në fillim, ishin shaka ironike, por me kalimin e kohës, krahasimet u bënë më pak ironike.
“Më pëlqen shumë - Gerard Maldini! Jam vërtet i impresionuar prej tij. Asgjë nuk i është dhënë në një pjatë argjendi. Ai di si ta shfrytëzojë momentin e tij. Askush nuk mund ta largojë nga vendi i tij. Ai është lloji i djalit që i pëlqen të mësojë dhe nuk ankohet kurrë”, tha Inigo Martinez në një emision kur u pyet për ish-bashkëlotjarin e tij.
Shakaja doli jashtë kontrollit kur filluan thashethemet që e lidhnin atë me Milanin.
“Transferimi im në Milano? Këto janë vetëm biseda njerëzish. Nuk kam dëgjuar asgjë të tillë. Jam shumë i lumtur këtu dhe nuk kam ndërmend të shkoj askund”.
“Nofka ime? Është qesharake, me të vërtetë. Shokët e mi të ekipit më quajnë Maldini. E marr me qetësi dhe jam i lumtur që si qendërmbrojtës po tregoj një nivel loje që meriton të krahasohet me një legjendë të tillë”, shtoi mbrojtësi.
Për ditëlindjen e tij të 24-të në fund të shkurtit, Martini madje mori një dhuratë nga vetë italiani.
“Për Gerardin. Të uroj një ditëlindje të lumtur dhe të gjitha të mirat në karrierën tënde! Me dashuri, Paolo Maldini”, shkruante në letrën e dhuratës. /Telegrafi/