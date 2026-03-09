Malazogu: Vendet e vogla si Kosova preken menjëherë nga krizat globale
Zhvillimet ndërkombëtare dhe krizat gjeopolitike kanë ndikim të drejtpërdrejtë edhe në vendet e vogla, përfshirë Kosovën, veçanërisht në aspektin ekonomik dhe në stabilitetin e përgjithshëm.
Kështu vlerëson ish-ambasadori i Kosovës në Japoni dhe njohësi i çështjeve gjeopolitike, Leon Malazogu, në një diskutim në “Përballje Podcast” në Telegrafi me kryeredaktorin e Telegrafit, Muhamet Hajrullahu.
Sipas tij, vendet e vogla nuk kanë luksin të injorojnë zhvillimet globale, pasi efektet e tyre ndihen menjëherë në jetën e përditshme të qytetarëve.
“Për vendet e vogla nganjëherë duket se nuk kemi luks të merremi me tema ndërkombëtare, por duhet të merremi më shumë me to sesa vendet e mëdha, sepse ne afektohemi menjëherë”, tha Malazogu shkruan Telegrafi.
Ai theksoi se krizat ndërkombëtare, konfliktet dhe tensionet gjeopolitike shpesh reflektohen në ekonomi dhe në çmimet e energjisë, duke ndikuar drejtpërdrejt edhe në vendet që nuk janë pjesë e konfliktit.
“Nëse rritet çmimi i naftës, kjo ndikon menjëherë edhe në çmimet dhe në jetën tonë”, u shpreh ai.
Sipas Malazogut, luftërat dhe tensionet në rajone strategjike si Lindja e Mesme mund të ndikojnë në tregjet globale të energjisë, në stabilitetin ekonomik dhe në politikën ndërkombëtare, gjë që përkthehet në pasoja edhe për vendet e vogla.
Ai theksoi se për këtë arsye Kosova dhe vendet e tjera të vogla duhet të ndjekin nga afër zhvillimet ndërkombëtare dhe të kuptojnë ndikimin që ato mund të kenë në ekonominë dhe stabilitetin e tyre.
Debati për ndikimin e krizave globale në vendet e vogla ishte një nga temat e diskutimit në episodin më të fundit të “Përballje Podcast”, ku u analizuan edhe zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme dhe pasojat e tyre për rajonin dhe botën. /Telegrafi/.