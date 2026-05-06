Makinat klasike Fiat 500 po rikthehen në jetë - me motorë elektrikë
Në një punishte në Torino – vendlindja historike e Fiat – makinat klasike Fiat 500 po rikthehen në jetë me një prekje moderne: motorë elektrikë.
Modelet ikonike të prodhuara mes viteve 1957 dhe 1975 po “sillen në shekullin XXI”, sipas Giovanni Gentile, pronar i Officine Gentile.
Jashtë punishtes, makina të vjetra dhe të ndryshkura presin radhën për transformim, ndërsa brenda zhvillohet një proces i plotë restaurimi: prerje, saldim, rilyerje dhe instalim i motorëve elektrikë.
Një detaj interesant është se porta e karikimit fshihet pas logos klasike të Fiat-it në pjesën e përparme të makinës, duke ruajtur pamjen origjinale.
Këto makina të rikthyera në jetë shiten nga 40,000 deri në 50,000 euro, ndërsa versionet kabriolet arrijnë deri në 80,000 euro.
Fiat 500 mbetet një ikonë dizajni, me mbi 4.2 milionë njësi të prodhuara dhe ende të dashura nga koleksionistët në mbarë botën.
Modeli u rikthye në vitin 2007 me përditësime moderne dhe sot ofrohet edhe në version elektrik.
Sipas drejtuesve të Officine Gentile, qëllimi është ruajtja e trashëgimisë historike të këtyre makinave, duke u dhënë atyre një “jetë të dytë” në epokën moderne. /Telegrafi/