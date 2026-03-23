“makazze” sërish i pandalshëm, NaVi në gjysmëfinale të Blast Open Rotterdam
Natus Vincere është kualifikuar në gjysmëfinale të Blast Open Rotterdam pas një fitore bindëse ndaj ekipit turk, Aurora.
NaVi ishte sërish dukshëm më e mirë se organizata turke, për të fituar me rezultat 2-0 në mape, aty ku shkëlqeu Drin Shaqiri, i njohur me nofkën “makazze”.
Fillimisht, në “de_anubis”, NaVi regjistroi fitore prej 13-8, ku “makazze” kompletoi 18 eliminime, ndihmuar nga iM me 23 sosh.
Ndërsa, në “de_nuke”, “makazze” ishte më i dalluari me një rekord 19-12, pra një vlerësim i lartë prej 1.53.
Kësisoj, ylli i Kosovës në fund ishte më i miri me vlerësim 1.42 me plot 37 eliminime në përgjithësi.
Another huge performance by @makazzee 🔥 pic.twitter.com/zUih4NkpIV
— NAVI (@natusvincere) March 23, 2026
Pas kësaj fitore, NaVi arriti të kualifikohet në gjysmëfinale ndërsa kundërshtarin do ta mësojë të shtunën nga ora 15:00./Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate