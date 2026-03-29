Maduro lëshon mesazhin e parë nga paraburgimi amerikan pas rrëmbimit në janar
Presidenti i rrëzuar i Venezuelës, Nicolás Maduro, dhe gruaja e tij, Cilia Flores, kanë folur publikisht për herë të parë që nga rrëmbimi i tyre nga forcat amerikane, duke e përshkruar veten si "të palëkundur" dhe "të qetë" në një mesazh të postuar nga paraburgimi.
Çifti, i mbajtur për gati tre muaj në një burg federal në Brooklyn, tha se po merrnin forcë nga mbështetësit pas një bastisjeje dramatike në janar që i çoi ata të merreshin nga Karakasi dhe të fluturonin drejt Shteteve të Bashkuara për t'u përballur me akuza penale, përcjell Telegrafi.
"Jemi mirë, të palëkundur, të qetë dhe në lutje të vazhdueshme", shkruhej në mesazhin e postuar në llogarinë e Maduros në mediat sociale, megjithëse nuk ishte e qartë se kush e ndau atë në emër të tyre.
Që nga rrëmbimi i tyre, Maduro dhe Flores thuhet se nuk kanë pasur qasje të drejtpërdrejtë në internet ose lajme, duke u mbështetur në vend të kësaj në telefonata të kufizuara me familjen dhe avokatët.
Një burim pranë qeverisë venezueliane theksoi se Maduro kalon kohë duke lexuar Biblën dhe ende quhet "president" nga disa të burgosur të tjerë brenda Qendrës Metropolitane të Paraburgimit.
Djali i tij, Nicolás Maduro Guerra, ka thënë publikisht se babai i tij mbetet i qetë dhe fizikisht aktiv pavarësisht kushteve.
Maduro, i cili e ka shpallur veten "rob lufte", është deklaruar i pafajshëm për një sërë akuzash, duke përfshirë konspiracionin e narko-terrorizmit dhe trafikimin e drogës, shkruan TrtWorld.
Në një seancë të kohëve të fundit gjyqësore, një gjyqtar hodhi poshtë një argument të mbrojtjes mbi kufizimet ligjore të financimit, ndërsa çështja ecën përpara në Nju Jork.
Operacioni i janarit që rrëzoi Maduron nga pushteti i dha fund më shumë se një dekade të sundimit të tij dhe riformësoi peizazhin politik të Venezuelës, me ish-nënkryetaren Delcy Rodríguez që tani udhëheq vendin.
Rodríguez që atëherë ka prezantuar ndryshime rrënjësore, duke përfshirë një amnisti për të burgosurit politikë dhe reforma në sektorin e naftës, ndërsa Karakasi po kalon një tranzicion të brishtë dhe rinovon lidhjet me Uashingtonin.
Në deklaratën e tyre, Maduro dhe Flores vlerësuan atë që e përshkruan si qëndrueshmërinë e mbështetësve të tyre, duke shprehur "admirim të thellë" për ata që vazhdojnë të tregojnë solidaritet brenda dhe jashtë Venezuelës.
Për momentin, ish-udhëheqësi mbetet pas hekurave në Nju Jork - larg pallatit presidencial që dikur kontrollonte - ndërsa pritet të vendoset për të ardhme e tij ligjore dhe politike. /Telegrafi/