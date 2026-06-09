Madonna mbledh 16 yje në videoklipin e ri, fansat sfidohen t’i dallojnë të gjithë
Madonna ka publikuar videoklipin e ri për projektin “Confessions II”, i cili po tërheq vëmendje jo vetëm për skenat e guximshme, por edhe për numrin e madh të emrave të njohur që marrin pjesë në të.
Projekti 10-minutësh, të cilin artistja e konsideron më shumë një film të shkurtër sesa një videoklip muzikor, përfshin gjashtë këngët e para nga albumi i saj i ardhshëm dhe sjell një sërë paraqitjesh speciale nga personazhe të njohur të muzikës, modës, filmit dhe sportit.
Kate Moss
Mes emrave që shfaqen në videoklip janë supermodelja Kate Moss, këngëtarja Sabrina Carpenter, aktorja Julia Garner, si dhe vajza e Madonna-s, Lourdes Leon, shkruan DailyMail.
Gjithashtu pjesë e projektit janë Odessa A'zion, Benedict Cumberbatch, Gwendoline Christie, Debi Mazar dhe Richard E. Grant.
Sabrina Carpenter
Në videoklip shfaqen gjithashtu artistët Shygirl, Arca, Feid dhe DJ-ja e njohur Honey Dijon. Lista plotësohet nga aktori Archie Madekwe dhe futbollistët João Pedro dhe Cole Palmer.
Me këtë projekt, Madonna ka sjellë një kombinim të figurave të njohura nga fusha të ndryshme, duke e kthyer “Confessions II” në një nga videoklipet më të komentuara të momentit. /Telegrafi/
Julia Garner
Vajza e Madonnës, Lourdes 'Lola' Leon
Odessa A'zion
Benedict Cumberbatch
Gwendoline Christie
Debi Mazar
Richard E. Grant
Shygirl
Arca
Feid
Honey Dijon
Archie Madekwe
João Pedro
Cole Palmer