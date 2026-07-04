Madonna dhe vajza e saj Lourdes Leon publikojnë këngën "The Test", në të cilën flasin për një marrëdhënie të tendosur dhe rritjen në hijen e famës
Madonna dhe vajza e saj Lourdes Leon publikuan së bashku këngën "The Test", në të cilën flasin për mënyrën se si jeta në qendër të vëmendjes ndikoi në marrëdhënien e tyre të trazuar.
Kënga është përfshirë në albumin e ri të Madonnës "Confessions II", i cili u publikua të premten, dhe është kënga e 15-të në këtë album.
Në tekstin e këngës, Madonna pranon se nuk e kuptoi me kohë se sa shumë mund ta ndikonte vëmendja e publikut tek e bija. Leon gjithashtu thekson afërsinë e tij me nënën e tij në pjesën e tij të këngës, duke kënduar për dorën e butë që i shtrihet asaj dhe se si ai ndërton identitetin e tij.
Ajo njoftoi bashkëpunimin disa ditë më parë në Instagram duke postuar një foto të vjetër të të dyve duke mbajtur duart, së bashku me disa nga tekstet e këngëve.
Madonna i tha së fundmi revistës Interview Magazine se ishte Leon ai që sugjeroi që ta shkruanin këtë këngë si një mënyrë për të shëruar marrëdhënien e tyre. Ajo shtoi se ishte një moment i rëndësishëm që e forcoi vendimin e saj për ta regjistruar këtë album tani.
Leon ka folur më parë për marrëdhënien e saj të tensionuar me nënën e saj. Në një intervistë të vitit 2021, ajo tha: "Mamaja ime është një maniake kontrolluese dhe më ka kontrolluar gjithë jetën time".
Ajo shtoi se donte të ishte plotësisht e pavarur pas diplomimit nga shkolla e mesme. Gjithashtu deklaroi se e paguante vetë shkollimin, edhe pse u rrit me privilegje të mëdha si vajza e Madonnës. /Telegrafi/