Macron thotë se Franca ka kapur një cisternë nafte ruse të flotës hije në brigjet e Sicilisë
Forcat franceze kanë kapur një cisternë nafte ruse të flotës hije në fillim të kësaj jave, tha të enjten presidenti francez Emmanuel Macron.
Në një postim në mediat sociale, Macron tha se marina ka kapur anijen "Deliver" ndërsa po lundronte në brigjet e Sicilisë "në shkelje të ligjit detar".
Macron ndau pamje që duket se tregojnë trupa duke hipur dhe duke kontrolluar anijen, transmeton Telegrafi.
Sipas Drejtorisë Kryesore të Inteligjencës së Ukrainës, Deliver është një anije me flamur Kameruni që është përfshirë në eksportin e naftës ruse që nga viti 2024, duke operuar kryesisht nga portet në Baltik dhe Detin e Zi.
Rusia përdor flotën e saj hije për të shmangur sanksionet perëndimore mbi industrinë e saj të energjisë, të cilat e pengojnë Moskën të marrë me qira ose të sigurojë cisterna nafte nëse nuk përputhet me kufizime të caktuara.
Flota hije i anashkalon këto kufizime duke përdorur struktura komplekse pronësie, flamuj komoditeti dhe taktika të tjera të dizajnuara për të fshehur origjinën e ngarkesës së saj.
La Marine Nationale a arraisonné mardi le pétrolier Deliver alors qu’il transitait au large de la Sicile en infraction avec le droit de la mer.
Cette nouvelle action contre la flotte fantôme, conduite quelques jours après une opération similaire par le Royaume-Uni… pic.twitter.com/5Gjn43MhLr
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 25, 2026
Kjo vjen pasi Mbretëria e Bashkuar njoftoi më parë këtë muaj se kishte kapur dhe kishte hipur në cisternën ruse të flotës hije "Smyrtos" në Kanalin Anglez.
Qeveria britanike tha se në operacionin gjashtëorësh morën pjesë Komando të Marinës Mbretërore dhe oficerë të zbatimit të ligjit nga Agjencia Kombëtare e Krimit (NCA), me mbështetje nga helikopterët Chinook, Merlin dhe Wildcat, një P-8 i Forcave Ajrore Mbretërore dhe anijet HMS Sutherland dhe HMS Ledbury të Marinës Mbretërore.
"Ky veprim i fundit kundër 'flotës në hije', i kryer vetëm pak ditë pas një operacioni të ngjashëm nga Mbretëria e Bashkuar, ilustron vendosmërinë e evropianëve", tha Macron të enjten.
"Ne nuk do të lejojmë që 'flota në hije' të anashkalojë sanksionet dhe të financojë përpjekjet luftarake të Rusisë", shtoi ai. /Telegrafi/