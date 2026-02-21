Macron pasi gjykata ia anuloi tarifat Trumpit: Është e rëndësishme që ka kundërpeshë të pushtetit
Presidenti francez, Emmanuel Macron, deklaroi të shtunën se vendimi i Gjykata Supreme e SHBA-së mbi tarifat tregtare të vendosura nga homologu amerikan, Donald Trump dëshmon rëndësinë e ekuilibrit të pushteteve dhe sundimit të ligjit në një demokraci.
“Është mirë të kesh një Gjykatë Supreme dhe, për rrjedhojë, sundim të ligjit”, tha ai duke komentuar vendimin e së premtes që shpalli si të paligjshme tarifat e vendosura nga lideri amerikan, sipas një ligji për emergjenca ekonomike, raportoi reuters.
Ai shtoi se “është e rëndësishme të ketë pushtet dhe kundërpesha ndaj pushtetit në një demokraci”.
Macron gjithashtu deklaroi se Franca do të shqyrtojë pasojat e tarifës globale prej 10 për qind që Trumpi kishte vendosur.
Ai theksoi se Franca synon të vazhdojë eksportin e produkteve të saj, përfshirë mallrat bujqësore, produktet luksoze, modën dhe industrinë aeronautike.
Presidenti francez theksoi se për situata të tilla nevojitet gjakftohtësi, dhe se qasja më e drejtë është “reciprociteti”, jo nënshtrimi ndaj vendimeve të njëanshme.
Në vendim u tha se fuqia emergjente mbi të cilën u mbështet lideri amerikan për të imponuar tarifat “nuk mjafton” për të justifikuar vendosjen e tyre sipas përmasës dhe qëllimit që ata kishin. Gjykata e konsideroi këtë një shkelje të kufizimeve ligjore që ndahen midis pushtetit ekzekutiv dhe atij legjislativ, sipas Kushtetutës së SHBA-së.
Si rezultat, shumica e tarifave të vendosura nën këtë ligj emergjent tani mund të shpallen të paligjshme, dhe kompanitë që paguan këto tarifa mund të kërkojnë rimbursime për shumën e paguar gjatë periudhës që ato ishin në fuqi. /Telegrafi/