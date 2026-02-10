Macron paralajmëron për përplasje të reja me SHBA-në, ndërsa i kërkon BE-së të përdorë 'momentin e Grenlandës' për të nxitur reformat
Presidenti francez Emmanuel Macron tha të martën se Evropa duhet të përgatitet për përplasje të mëtejshme me SHBA-në dhe ta trajtojë "momentin e fundit të Grenlandës" si një thirrje zgjimi, për të çuar përpara reformat ekonomike të vonuara prej kohësh dhe për të forcuar fuqinë globale të bllokut.
Në intervistat e botuara në disa gazeta evropiane, Macron tha se Evropa nuk duhet ta ngatërrojë një qetësi në tensionet me Uashingtonin me një ndryshim të qëndrueshëm pavarësisht përfundimit të dukshëm të mosmarrëveshjeve mbi Grenlandën, tregtinë dhe teknologjinë, transmeton Telegrafi.
"Kur ka një akt të qartë agresioni, mendoj se ajo që duhet të bëjmë është të mos përkulemi ose të përpiqemi të arrijmë një zgjidhje. Mendoj se e kemi provuar këtë strategji për muaj të tërë. Nuk po funksionon", tha Macron për disa gazeta, përfshirë Le Monde dhe Financial Times.
Macron tha se administrata Trump po ishte "hapur anti-evropian" dhe po kërkonte "shpërbërjen" e BE-së.
"SHBA-të, në muajt e ardhshëm - kjo është e sigurt - do të na sulmojnë për rregullimin digjital", shtoi Macron, duke paralajmëruar për tarifat e mundshme të importit të SHBA-së nga presidenti Donald Trump nëse BE-ja do të përdorë Aktin e saj të Shërbimeve Digjitale për të kontrolluar kompanitë e teknologjisë.
Udhëheqësi francez gjithashtu ripërtëriu thirrjen e tij për huamarrje të përbashkëta të reja, të tilla si euroobligacionet, duke argumentuar se kjo do t'i lejonte BE-së të investonte në shkallë të gjerë dhe të sfidonte hegjemoninë e dollarit amerikan.
Udhëheqësit e BE-së do të takohen në Bruksel të enjten për një samit ku do të diskutojnë masat për të forcuar ekonominë e BE-së, dhe për ta bërë atë më të aftë për t'u përballur me SHBA-në dhe Kinën në skenën globale. /Telegrafi/