Senati amerikan konfirmon Kevin Warsh si kryetar të Rezervës Federale
Senati amerikan konfirmoi të mërkurën Kevin Warshin si kryetar të Rezervës Federale (Fed) për një mandat katërvjeçar, duke e vendosur kandidatin e presidentit amerikan Donald Trump në krye të bankës qendrore amerikane në një kohë kur normat e interesit dhe pavarësia e Fed-it janë nën vëzhgim të shtuar.
Senati votoi me 54 vota pro dhe 45 kundër për të konfirmuar Warshin si kryetar të Bordit të Guvernatorëve të Sistemit të Rezervës Federale.
Votimi erdhi një ditë pasi Senati konfirmoi Warshin edhe si anëtar të Bordit të Guvernatorëve për një mandat 14-vjeçar.
Warsh do të pasojë Jerome Powellin, mandati i të cilit si kryetar i Fed-it përfundon këtë javë.
Konfirmimi i tij erdhi pasi Komiteti Bankar i Senatit miratoi javën e kaluar nominimin e tij me 13 vota pro dhe 11 kundër sipas vijave partiake, pasi senatori republikan Thom Tillis hoqi dorë nga kundërshtimi i tij. /AA/