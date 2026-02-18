Macron mbron francezët që luftuan për Izraelin: Nuk mund t’i akuzoni për gjenocid
Presidenti francez, Emmanuel Macron tha të dielën se shtetasit francezë me shtetësi të dyfishtë franko-izraelite janë “fëmijë të Francës” dhe se nuk duhet kurrë t’i akuzosh ata si genocidalë.
Ai u shpreh për Radio J, një stacion që merret me çështjet e komunitetit hebre, duke theksuar se lufta kundër antisemitizmit është një betejë e Republikës.
Macron tha se nuk mund të pranohet që ndonjë francez të quhet genocidal, pasi kjo është një keqinterpretim i vlerave që Franca mbron.
« Nous ne devons jamais accepter qu’un de nos enfants soit accusé d’être génocidaire » : répond @EmmanuelMacron à @JLMelenchon et aux élus @FranceInsoumise ( comme @RimaHas, @CaronAymericoff, @MathildePanot, @mbompard, @GuiraudInd, @Portes_Thomas @sebastiendelogu, @chikirouparis… pic.twitter.com/4WQSN2v5Ej
— Haziza Frédéric (@frhaz) February 15, 2026
Duke folur për situatën aktuale, ai aludoi te disa aktivistë pro-Palestinë dhe figurat e majta politike në Francë, të cilat, sipas tij, kanë përdorur debate për rastet ndërkombëtare për të dehumanizuar dhe stereotipizuar bashkëqytetarët hebrenj.
Komentet e Macron vijnë pasi autoritetet franceze më 3 shkurt lëshuan urdhër për dy shtetas franko-izraelitë për “bashkëfajësi në genocid”, lidhur me pretendimet se ata tentuan të pengonin hyrjen e ndihmave humanitare në Rripin e Gazës gjatë konfliktit atje. Urdhrat kërkojnë që personat të paraqiten para një gjyqtari hetues, por nuk parashikojnë arrestimin e tyre.
Në përgjigje të Macron, Francesca Albanese, raportuese speciale e OKB-së për Palestinën, kritikoi komentet e tij, duke shkruar se nuk duhet etiketuar dikush si kriminal apo genocidal vetëm për shkak të nacionalitetit dhe se gjykatat duhet ta vendosin këtë në bazë të fakteve. /Telegrafi/