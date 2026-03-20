Macja “hakmarrëse” bën xhiro në internet
Një mace e zezë ka bërë namin në internet për mënyrën e pazakontë me të cilën “hakmarr” ndaj vëllait të saj të bardhë, i cili nuk pushonte së bëri shaka.
Pronaret e tyre, Jayde McDonald, tregojnë se Jett, macja e zezë 4-vjeçare, shpesh tregon dominimin ndaj vëllait më të ri, Yeti, 2 vjeç.
Në një video të bërë viral në TikTok, Yeti futet në një qese letre për t’i bërë një surprizë Jettit, por Jett e kap qesen dhe nuk e lë të dalë.
McDonald shpjegon se macja e zezë është pak xheloze dhe ndonjëherë pak e autoritar, ndërsa Yeti është më i dashur dhe i kërkueshëm.
Videoja ka grumbulluar mbi 5 milionë shikime dhe 1.3 milion pëlqime, duke bërë që pronarja të qeshë me suksesin e “hakmarrjes” së Jettit, që ka sjellë argëtim për miliona njerëz në internet. /Telegrafi/
