Nxënësit në Turqi transformuan 50 mijë kapakë të shisheve në vepra arti
280 nxënës të shkollave të mesme në Sogut të Bilecikut në Turqi bënë një dekorim muri prej 10 metrash katrorë që përshkruan detin duke përdorur 50 mijë kapakë shishesh të mbeturinave që ata mblodhën për rreth shtatë muaj.
Në projektin që filloi në shtator 2025, 280 nxënës mblodhën kapakë të shisheve plastike për afërsisht shtatë muaj.
Ato u renditën sipas ngjyrës dhe madhësisë.
Halil Dulger, një nga nxënësit që mori pjesë në projekt, vuri në dukje se ata kaluan një kohë argëtuese gjatë fazës së krijimit. /AA/