Pyetja që shtrohet është: Cili numër mungon?
Një enigmë e thjeshtë matematikore po sfidon përdoruesit e rrjeteve sociale dhe adhuruesit e lojërave logjike.
Detyra duket e lehtë në shikim të parë, por shumë persona po hasin vështirësi në gjetjen e përgjigjes së saktë.
Pyetja që shtrohet është: Cili numër mungon?
Shumë pjesëmarrës kanë propozuar përgjigje të ndryshme, ndërsa të tjerë janë përpjekur të zbulojnë modelin matematikor që fshihet pas numrave.
Disa e kanë zgjidhur menjëherë, ndërsa të tjerë kanë kaluar minuta të tëra duke analizuar çdo mundësi. /Telegrafi/