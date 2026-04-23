Macja e hutuar dhe qeni i qethur - videoja që ka bërë për të qeshur miliona
Një reagim i hutuar i një maceje që nuk e ka njohur qenin e familjes pas qethjes është bërë viral dhe ka bërë për të qeshur miliona shikues në mbarë botën.
Në video shfaqet një mace e quajtur Coco, e cila pas kthimit të qenit nga qethja sillet sikur po përballet me një të huaj të plotë. Ajo duket e pasigurt, e kujdesshme dhe e tensionuar ndërsa e vështron qenin me dyshim.
Macja nuk i afrohet menjëherë, por e vëzhgon nga larg dhe tregon frikë dhe hutim, ndërsa qeni sillet normalisht sikur asgjë nuk ka ndodhur.
Videoja ka marrë miliona shikime në rrjetet sociale dhe ka shkaktuar shumë komente humoristike, ku përdoruesit thonë se macja ndoshta nuk e njeh për shkak të ndryshimit të erës pas qethjes.
Shumë njerëz kanë ndarë edhe përvoja të ngjashme me kafshët e tyre, duke treguar se ato shpesh reagojnë çuditshëm kur pamja ose aroma ndryshon. /Telegrafi/
@angelarosetv Please enjoy these old videos of my Himalayan cat, Coco as a kitten. ♬ original sound - Angela Santiago