Macaulay Culkin takohet me Disney për filmin e ri "Home Alone": A po kthehet Kevin McCallister?
Macaulay Culkin, ylli i filmit origjinal "Home Alone", ka folur me Disney-n rreth një rikthimi të mundshëm në serialin ikonik.
Adhuruesit e njërit prej filmave më të famshëm të Krishtlindjeve të të gjitha kohërave mund të kenë një tjetër shans për ta parë Kevin McCallister në ekranin e madh.
Sipas informacionit të publikuar nga gazetari Matt Belloni në podkastin "The Town", Disney është i interesuar për një histori të re në të cilën Culkin do të luante përsëri Kevinin, djalin që fitoi audiencën në të gjithë botën në fund të viteve tetëdhjetë dhe fillim të viteve nëntëdhjetë.
Thuhet se Culkin paraqiti idenë e tij për një vazhdim të historisë. Në vend të përsëritjes klasike të komplotit origjinal, komploti do të ndiqte të rriturin Kevin McCallister, i cili tani e gjen veten në rolin e një prindi.
Macaulay Culkin(Foto: Frazer Harrison/Getty)
Sipas një ideje të hedhur më parë nga Culkin, një vazhdim i mundshëm mund të ndjekë Kevin McCallister-in e rritur që përballet me probleme në marrëdhënie me të birin.
Kjo ide do të përfaqësonte një lloj kthese në filmat origjinalë të viteve 1990 dhe 1992, në të cilët Kevini i vogël lihej vetëm në shtëpi dhe duhej ta mbronte shtëpinë e tij nga hajdutët Harry dhe Marv.
Ndërsa lajmi ka ngjallur shumë interes tek fansat, Disney ende nuk e ka konfirmuar zyrtarisht se një film i ri është në prodhim ose se Culkin ka nënshkruar kontratë për t'u rikthyer në rolin që e bëri të famshëm.
Si kujtesë, filmi "Home Alone" i viteve 1990 u bë një nga hitet më të mëdha të filmave për festat, dhe Culkin u bë një yll global brenda natës. Vazhdimet pasuese nuk arritën ta përsërisnin suksesin e filmit origjinal, kështu që rikthimi përfundimtar i Kevin McCallister do të ishte një moment i madh nostalgjik për miliona shikues. /Telegrafi/