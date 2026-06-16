Luka Modric nuk ka thënë ende fjalën e fundit - kroati 40-vjeçar synon t’i prishë ëndrrat Anglisë dhe të tjerave në Kupën e Botës
Luka Modric vazhdon të sfidojë kohën. Në moshën 40-vjeçare, kapiteni i Kroacisë mbetet figura kryesore e kombëtares dhe është gati të udhëheqë ekipin në përballjen e madhe ndaj Anglisë në Kupën e Botës.
Para gjysmëfinales së Kupës së Botës 2018, shumë media angleze kishin vënë në pikëpyetje gjendjen fizike të kroatëve, duke theksuar se skuadra e Zlatko Daliçit kishte luajtur dy ndeshje radhazi me kohë shtesë.
Megjithatë, Modric dhe bashkëlojtarët e tij e përdorën këtë si motivim shtesë. Kroacia përmbysi Anglinë dhe fitoi 2-1 pas vazhdimeve, duke siguruar finalen historike të turneut.
“Dëshmuam se gjithçka që thuhej ishte e gabuar, veçanërisht nga gazetarët dhe komentatorët anglezë. Ata na nënvlerësuan dhe ky ishte një gabim i madh”, kishte deklaruar Modric pas ndeshjes.
Fundi që nuk ndodhi
Shumëkush mendoi se Kampionati Evropian 2024 do të ishte paraqitja e fundit e Modricit me fanellën e Kroacisë.
Mesfushori legjendar shënoi ndaj Italisë në ndeshjen vendimtare të grupit, por goli i vonshëm i Mattia Zaccagnit në minutën e 98-të eliminoi kroatët dhe i dha fund ëndrrës së tyre evropiane.
Pamjet e Modricit duke marrë çmimin e lojtarit të ndeshjes me një shikim të dëshpëruar prekën tifozët në mbarë botën, të cilët nuk donin që karriera e tij ndërkombëtare të mbyllej në atë mënyrë.
“Mos u tërhiq kurrë”
Pas eliminimit nga Euro 2024, gazetari italian Francesco Repice i shprehu publikisht mirënjohjen Modricit për gjithçka që kishte dhënë për futbollin dhe i kërkoi të mos tërhiqej kurrë.
“Do të doja të luaja përgjithmonë, por një ditë do të vijë momenti kur duhet t’i var këpucët në gozhdë. Për momentin do të vazhdoj të luaj, por nuk e di edhe për sa kohë”, ishte përgjigjur kroati.
Dy vjet më vonë, Modric vazhdon të jetë pjesë e elitës së futbollit botëror.
Rilindja te Milani
Pas 13 sezoneve të mbushura me trofe te Real Madridi, Modric iu bashkua Milanit verën e kaluar. Shumë analistë dyshuan nëse veterani kroat kishte ende energjinë për të bërë diferencën në nivelin më të lartë.
Megjithatë, ai i heshti kritikët me paraqitje të shkëlqyera dhe u shndërrua në një nga liderët e skuadrës së Massimiliano Allegrit.
Madje edhe mesfushori italian Samuele Ricci, i cili konkurroi për një vend në formacion me Modricin, nuk kurseu fjalët e mëdha për të.
“Ai është lojtari më i fortë me të cilin kam luajtur ndonjëherë”, deklaroi Ricci, duke vlerësuar profesionalizmin dhe përkushtimin e kroatit.
Ende lider i Kroacisë
Teksa Kroacia përgatitet për sfidën ndaj Anglisë, Modric mbetet zemra dhe truri i ekipit. Edhe në moshën 40-vjeçare, ai vazhdon të luajë në nivel të lartë dhe të dëshmojë se mosha është vetëm një numër.
Nëse Anglia shpreson të kalojë Kroacinë, do të duhet të gjejë një mënyrë për të ndalur njeriun që vazhdon të sfidojë çdo parashikim dhe të shkruajë histori në futbollin botëror. /Telegrafi/