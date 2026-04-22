Lufthansa shkurton 20,000 fluturime për shkak të rritjes së kostove të karburantit për aeroplanë
Lufthansa ka thënë se 20,000 fluturime me distanca të shkurtra po shkurtohen nga orari i saj këtë verë, duke i lejuar asaj të kursejë nga kostoja në rritje e karburantit për aeroplanë.
Shumica e shkurtimeve vijnë nga mbyllja e flotës së saj CityLine, e cila rezulton në humbje, dhe nxjerrja në pension e 27 aeroplanëve të saj, transmeton Telegrafi.
Ajo fajësoi koston e karburantit për aeroplanë, e cila tha se ishte më shumë se dyfishuar, si dhe mosmarrëveshjet e punës me fuqinë punëtore të saj.
Shumica e linjave ajrore po përballen me kosto në rritje, ndërsa furnizimet me naftë në Lindjen e Mesme mbeten kryesisht të ndërprera për shkak të bllokimit të Ngushticës së Hormuzit.
Konsumatorët gjithashtu po e ndiejnë presionin me çmimet e biletave që fillojnë të tregojnë rritje të ndjeshme.
Shefi i Ryanair, Michael O'Leary, i tha Sky News këtë muaj se ekziston rreziku që furnizimet me karburant të ndërpriten nga maji nëse Ngushtica e Hormuzit mbetet e mbyllur.
Ai tha se kostot e naftës ishin pjesë e "pasojave më të gjera", por "shqetësimi më i menjëhershëm" ishin furnizimet me karburant për aeroplanë.
Kreu i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë i tha gjithashtu Associated Press javën e kaluar, se Evropës i kishin mbetur "ndoshta gjashtë javë karburant për avionë".
Në një deklaratë të martën, Lufthansa tha se 20,000 fluturimet e anuluara do të kursenin 40,000 ton karburant për aeroplanë gjatë periudhës deri në tetor - duke shtuar se shkurtimet përfaqësonin vetëm 1% të "kilometrave të vendeve të disponueshme".
Kompania tha se po konsolidonte rrjetin e saj evropian dhe se rrugët e pafitimprurëse nga qendrat e saj të Frankfurtit dhe Mynihut po anuloheshin, ndërsa rrugët ekzistuese nga Cyrihu, Brukseli dhe Vjena po zgjeroheshin.
Transportuesi gjerman tha se pasagjerët do të ishin ende në gjendje të hynin në rrjetin e saj global të rrugëve dhe lidhjet e gjata.
Megjithatë, kapaciteti i fluturimeve të gjata i Lufthansës do të zvogëlohet disi në fund të verës, kur të humbasë gjashtë aeroplanë ndërkontinentalë.
Dy Boeing 747 ikonikë do të lihen në tokë për dimër përpara lamtumirës së tyre të fundit diku në vitin 2027. Katër Airbus A340-600 gjithashtu do të dalin në pension përgjithmonë në tetor. /Telegrafi/