Luan tash e gjashtë vite në Turqi - sulmuesi nga Kosova flet për përballjen finale
Jetmir Topalli, një nga lojtarët kosovarë që luan në Turqi, tani te Seriksporin në Trendyol 1. Lig (Divizioni i Dytë Turk. AI deklaroi për mediat turke se ekipi kombëtar turk i futbollit, me lojtarët yje, është favorit në finalen e play-off-it të kualifikueseve të Kupës së Botës 2026 kundër Kosovës.
Futbollisti 28-vjeçar, i cili ka qenë në të shkuarën i ftuar te Kombëtarja e Kosovës, foli për AA, duke deklaruar se është i emocionuar për ndeshjen finale të play-off-it të Kupës së Botës FIFA 2026 midis Kosovës dhe Turqisë, e cila do të luhet nesër.
Topalli deklaroi se e konsideron Turqinë, por zemra e tij është me vendin e tij, Kosovën.
"Kjo ndeshje është një ëndërr për ne. Ndoshta kjo mundësi nuk do të më vijë më kurrë në jetën time. Sigurisht, Turqia është favorite, ata kanë shumë lojtarë yje. Mund të jemi një vend i vogël, por federata jonë ka bërë gjëra të pabesueshme kohët e fundit”.
“Ata sollën Franco Fodën si trajner të ri dhe ai ka bërë një punë të shkëlqyer. Shpresojmë që të fitojmë nesër dhe ëndrra jonë të bëhet realitet. Do të doja shumë të vishja fanellën e ekipit kombëtar në finalen e play-off-it të kualifikimeve të Kupës së Botës FIFA 2026 ndaj Turqisë", deklaroi Topalli për AA.
Topalli, duke theksuar admirimin e tij për Arda Gülerin, tërhoqi vëmendjen edhe për Vedat Muriqin, golashënuesi më i mirë i Kosovës, me 31-vjeçarin i cili gjatë karrierës së tij ka luajtur edhe për Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor dhe Fenerbahçe.
Topalli vuri në dukje se Turqia zë një vend të rëndësishëm në karrierën e tij futbollistike.
Ai ka luajtur për Yeni Malatyaspor, İstanbulspor, Manisa FK, Pendikspor dhe Bandırmaspor në Turqi.
"Turqia zë një vend shumë emocional në jetën time. Luajta si në Superligë ashtu edhe në Ligën e Parë për 6 vjet. Mund të them, 'U bëra futbollist në Turqi'. Superliga është një ligë e jashtëzakonshme. Ka yje shumë të mirë".
"Liga e Parë është gjithashtu shumë e mirë", deklaroi Jetmiri I cili shprehu lumturinë e tij për transferimin e tij nga Bandırmaspor te Serikspor.
Topalli, i cili ka shënuar 4 gola në 9 ndeshje duke veshur fanellën e gjelbër dhe të bardhë, deklaroi se gëzimi i tij do të rritet ndërsa vazhdon të shënojë gola.
Mbulueshmëria speciale e ngjarjes është mundësuar nga DFK Group, Daakonn Investments, Voom, Patos Kosova dhe 99esim. /Telegrafi/