LSM në protestë: Nuk mjafton rritja e pagave vetëm 1,667 denarë, paga minimale duhet të rritet në 600 euro
Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë LSM sot në Shkup në protestën e re për paga më të larta deklatuan se pa punëtorë, nuk ka shtet, dhe nuk ka as qeveri.
Protesta filloi nga Shtëpia e Punëtorëve, do të kalojë pranë Parlamentit dhe Dhomës së Tregtisë, për të përfunduar para Qeverisë.
Kërkesat ishin të njëjta - paga minimale të rritet në 600 euro dhe një rritje lineare e të gjitha pagave të punëtorëve me 6,000 denarë.
Sipas të dhënave nga Zyra e të Ardhurave Publike, të cilave u referohet sindikata, rreth 160,000 punëtorë marrin një pagë nën kufirin e varfërisë.
'Sot, një numër i madh punëtorësh u penguan të vinin sepse po ngacmohen. Sepse po shantazhohen pasi humbën vendet e punës, pasi u ricaktuan dhe humbën pagat. Por pavarësisht kësaj - Ne nuk kemi frikë nga ju. Ne erdhëm për një rritje page dhe do të vijmë përsëri. Gjithashtu treguam se 21 persona në rrugë po punojnë për t'i bërë shefat nervozë. Ne kemi treguar se mund të bëjmë shumë më tepër. Sot u tregojmë atyre se mund të bëjmë edhe më shumë sepse pa punëtorë nuk ka shtet, dhe nuk ka qeveri", tha Sllobodan Trandafilov nga LSM.
LSM e hedh poshtë rregullimin ligjor prej 1,667 denarësh me një argument specifik: vetëm në dy muajt e fundit, vlera e shportës minimale sindikale është rritur me 2,000 denarë - rregullimi nuk mbulon as rritjen e kostove të jetesës.
Paga minimale aktuale është afërsisht 397 euro, ndërsa shporta e konsumatorit sindikal për janarin tejkaloi 66,000 denarë.
Me zgjidhjen ligjore, paga minimale do të jetë rreth 26,000 denarë - minimumi më i ulët në rajon, përveç Kosovës.
Mickoski akuzoi disa udhëheqës sindikalë për manipulim politik, duke pretenduar se kërkesat duhet të zgjidhen përmes dialogut midis punëtorëve dhe punëdhënësve, jo përmes presionit ndaj qeverisë.
Trendafilov u përgjigj se "Qeveria u përpoq të nxirrte në pah se do të ulte pagat e zyrtarëve, por realiteti është se brenda një ore ata ndryshuan gjashtë ligje që çimentuan pagat e tyre të larta".