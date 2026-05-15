LSDM: Zyrtarët qeveritarë të kërkojnë falje për kritikat që i bënë ndaj Marrëveshjes së Prespës
LSDM akuzoi zyrtarët qeveritarë në një deklaratë se kritikat e mëparshme ndaj Marrëveshjes së Prespës ishin të pabaza dhe kërkoi një falje publike ndaj qytetarëve.
Partia thekson se Hristijan Mickoski deklaroi se Marrëveshja e Prespës është një "kryevepër e diplomacisë", ndërsa Timço Mucunski vlerësoi se anëtarësimi në NATO është një "gjë fenomenale".
Në deklaratë thuhet gjithashtu se Gordana Siljanovska-Davkova pranoi se çështja e gjuhës, kulturës dhe identitetit kombëtar maqedonas është mbrojtur nga Bashkimi Evropian.
"Tani është koha t'u kërkojmë falje qytetarëve për të gjitha gënjeshtrat, fyerjet dhe fushatat me të cilat i frikësuan njerëzit se do të humbisnim emrin, gjuhën dhe identitetin tonë", deklaroi LSDM.
Partia opozitare shtoi se nuk po kërkojnë falje për veten e tyre, por për qytetarët që, sipas tyre, ishin "të mashtruar, të frikësuar dhe të manipuluar".