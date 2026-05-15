Miteva: OBRM-PDUKM është gati edhe për zgjedhje të parakohshme, por fokus aktual mbeten reformat dhe investimet
Zëdhënësja e qeverisë, Marija Miteva, e ftuar në emisionin "Studio e Natës" në 4TV, deklaroi se OBRM-PDUKM është gati për zgjedhje kurdo që të mbahen, por vlerësoi se aktualisht interesi shtetëror kërkon një fokus në reforma dhe investime në vend të një cikli të ri zgjedhor.
Miteva tha se Qeveria ka një shumicë të qëndrueshme parlamentare dhe është e përkushtuar për realizimin e programit qeveritar dhe premtimeve të dhëna qytetarëve.
"Nëse e shohim interesin tonë të ngushtë politik si OBRM-PDUKM, mund të vendosim të kemi zgjedhje nesër, sipas sondazheve që tregojnë besim të padyshimtë", tha Miteva.
Ajo shtoi se sipas mendimit të saj, zgjedhjet e parakohshme do të nënkuptonin kosto shtesë dhe humbje kohe në një vit që, siç tha ajo, është i rëndësishëm për realizimin e investimeve dhe reformave.
Miteva kritikoi gjithashtu LSDM-në, duke vlerësuar se partia opozitare po përballet me një "krizë identiteti" dhe nuk ka një vizion të qartë apo gatishmëri kadrovike.
"Është më se e qartë se ka panik serioz në lidhje me atë nëse do të ketë zgjedhje të parakohshme apo jo", tha Miteva.
Ajo theksoi gjithashtu se LSDM nuk e mbështeti shfuqizimin e qeverisë teknike dhe u tërhoq nga grupet e punës që lidheshin me axhendën e reformave, megjithëse publikisht mbështeti integrimin evropian.