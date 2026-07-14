LSDM: Riorganizimi i Qeverisë është rigrupim i njerëzve që e kanë udhëhequr vendin në krizë për dy vite
Nga LSDM në lidhje me riorganizimin e Qeverisë thonë se nuk është riorganizim që mbart përgjegjësi, por një rigrupim i njerëzve që e kanë udhëhequr vendin në krizë për dy vjet.
Nga partia në opozitë thonë se ekonomia po fundoset, buxheti është bosh, rruga evropiane është e bllokuar dhe qytetarët përballen me rritje të përditshme të çmimeve.
"Në vend që të përballet me dështimet e veta, Mickoski po bën spektakël në Kuvend. Së pari me Kodin Zgjedhor, tani me riorganizimin. Në vend që të pranojë se nuk ka para dhe se nuk mund ta zgjasë mandatin e tij, ai po përpiqet të krijojë përshtypjen e aktivitetit. Është veçanërisht cinike që një pjesë e shumicës qeverisëse po merret me fyerje ndaj deputetëve të opozitës".
"Mickoski gjithashtu po merr pjesë drejtpërdrejt në këtë. Bashkëpunëtori i tij i parë, Ivan Stoilkovic, si përfaqësues i "botës serbe", udhëheq në fyerje, madje duke i mallkuar hapur deputetët e opozitës në Kuvend. Duke vepruar kështu, ata poshtërojnë institucionin më të lartë në shtet, dhe bashkë me të edhe qytetarët. Kjo nuk është forcë, por dobësi".
"Mickoski dëshiron zgjedhje të parakohshme. Ai nuk mund t’i fshehë më dështimet e tij. Por i duhet një alibi. Ai tashmë ka thënë se nuk do të ketë zgjedhje të parakohshme, kështu që tani po kryen riorganizim, dhe paralelisht po krijon kaos në Kuvend në mënyrë që të ketë një arsye për t’i thirrur ato", thonë nga LSDM./Telegrafi/