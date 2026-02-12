LSDM: Qeveria nuk dëshiron të rrisë pagat e punëtorëve, dëshiron një aeroplan të ri për Mickoskin
Ndërsa mbi 200.000 punëtorë mezi ia dalin mbanë, dhe vlera e shportës sindikale ka kaluar prej kohësh 66 mijë denarë, Qeveria refuzon ta rrisë pagën minimale në 600 euro, akuzojnë sot nga LSDM.
"Punëtorët po protestojnë për paga të mira në rrugë, në mënyrë që të paguajnë faturat dhe të sigurojnë ushqim, dhe Qeveria i injoron ata dhe njofton blerjen e një aeroplani të ri.
Kjo është një fyerje për çdo punëtor të ndershëm, për çdo familje që përballet me jetën e vështirë të përditshme, me kosto të larta dhe rritje çmimesh.
Deputetët e koalicionit të tenderit OBRM-PDUKM-ZNAM po bllokojnë zgjidhjen ligjore të LSDM-së në Kuvend për pagën minimale prej 600 eurosh dhe mbështetjen për kompanitë.
Ata as nuk duan që ajo të jetë në rend të ditës sepse nuk duan të rrisin pagat e punëtorëve dhe nuk duan të ndihmojnë kompanitë.
Qeveria dëshiron të blejë një aeroplan të ri për Mickoskin, për udhëtime të reja turistike, si ai në Davos.
Gruevski bleu një Mercedes me vlerë 600 mijë euro dhe syze me vlerë 60 mijë euro me paratë e qytetarëve, ndërsa Mickoski ka ora dore me vlerë 60 mijë euro dhe do të blejë një aeroplan në kurriz të popullit.
Për qytetarët dhe punëtorët, "nuk ka para", vetëm për luksin e kryeministrit - duhet të ketë, kështu funksionon kjo qeveri kriminale, në stilin mafioz", thonë nga LSDM./Telegrafi/