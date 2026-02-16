LSDM: Qeveria ndan tenderë si ëmbëlsira, 74 tenderë i ka marrë vetëm një kompani
Partia maqedonase në opozitë LSDM, në një kumtesë për media thotë se "ndërkohë që qeveria e Mickoskit nuk ka para për një pagë minimale prej 600 eurosh dhe po shkurtojnë 40 milionë euro subvencione për fermerët, kanë para për aeroplan të ri, mallra luksi, mobilje, automjete dhe për më tepër, po shpërndajnë tendera si ëmbëlsira të nxehta".
Nga LSDM thonë se të njëjtat kompani, të afërta me qeverinë, po fitojnë një numër të madh tenderësh, me miliona milionë euro në një periudhë të shkurtër.
"74 tendera me vlerë 17.6 milionë euro vetëm në dy vjet u fituan nga kompania "Lendi Group" DOOEL Shkup. Rritja e ndjeshme e kontratave fillon në vitin 2024 dhe vazhdon në vitin 2025. Vetëm vitin e kaluar u nënshkruan 59 kontrata, shumica e tyre me komuna të drejtuara nga VMRO-OKG".
"Është simptomatike që vlera e kontratave përputhet pothuajse plotësisht me vlerën e parashikuar të tenderëve - që është një tregues klasik, një dyshim serioz për prokurim publik të manipuluar. 161 tendera për kompaninë familjare të Tomovskit. 51 tendera për një kompani tjetër përmes komunave. Tani 74 tendera për një kompani të tretë të afërt me qeverinë".
"Prokuroria, KSHPK-ja dhe Policia Financiare kanë heshtur për të gjitha këto skandale për më shumë se 54 ditë. Duhet të jetë e qartë për të gjithë se do të ketë përgjegjësi. Ekipi antikorrupsion i LSDM-së vazhdon të ekspozojë skemat me tendera kriminalë", thonë nga LSDM.