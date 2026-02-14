LSDM: Qeveria ka ulur subvencionet për bujqit, nga 140 milionë euro në 100 milionë euro
LSDM akuzoi qeverinë e udhëhequr nga Hristijan Mickoski se ka ulur subvencionet për fermerët nga 140 në 100 milionë euro, gjë që, sipas partisë, përfaqëson një goditje të drejtpërdrejtë për prodhimin vendas dhe jetesën e familjeve bujqësore.
LSDM pretendon se para zgjedhjeve u premtuan 180 milionë euro subvencione, dhe në vend të një rritjeje, fermerët morën një ulje prej 40 milionë eurosh. Përveç kësaj, siç deklarojnë ata, kushtet për marrjen e subvencioneve janë komplikuar, pragjet janë rritur dhe pagesa paraprake që më parë siguronte siguri financiare është hequr.
Partia akuzoi qeverinë se nuk ka fonde për subvencione dhe rrit pagën minimale, por, siç thonë ata, ka fonde për shpenzime luksi dhe tendera të dyshimtë.
Në deklaratë thuhet gjithashtu se për shkak të, siç pretendojnë ata, parregullsive, programi IPARD 3 u pezullua, gjë që, sipas LSDM-së, vë në pikëpyetje edhe fondet evropiane të destinuara për të mbështetur bujqësinë.
Qeveria deri më tani nuk ka dhënë një përgjigje zyrtare për akuzat e partisë opozitare.