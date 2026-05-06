LSDM: Mickoski nxiton drejt zgjedhjeve nga frika e hetimeve që vijnë pas rënies së Orbanit
Nag LSDM thonë se prej kohësh po konfirmohet, se kryeministri Hristijan Mickoski po nxiton drejt zgjedhjeve të parakohshme për shkak të rënies së mikut të tij Viktor Orbanit.
"Me rënien e mikut të tij Viktor Orban, po fillon shembja e rrjetit kriminal që ata kanë ndërtuar në rajon prej vitesh.
Në Hungari tashmë po njoftohen hetime që do të arrijnë te Mickoski dhe "vëllai i tij i madh" Vuçiq.
Të gjitha skemat vëllazërore të biznesit së shpejti do të jenë nën shqyrtim. Rrjeti mediatik i Orbanit, marrëveshjet e dyshimta, tenderët, bizneset e telekomunikacionit dhe energjisë të lidhura me Orbanin, i gjithë oktapodi kriminal do të hetohet.
Tani ata kanë një motiv edhe më të madh, frikën nga hetimet dhe përgjegjësia.
Siç ka paralajmëruar LSDM prej muajsh - kur paratë për tendera dhe mbushjen e xhepave të tyre të mbarojnë, organizata kriminale OBRM-PDUKM do të fillojë menjëherë përgatitjet për zgjedhje.
Pas dy vitesh në pushtet, Mickoski nuk ka përmbushur asnjë premtim, asnjë rezultat, nuk ka zgjidhje për ekonominë dhe Maqedonia është e bllokuar me një rrugë evropiane", thonë nga LSDM.
Nga atje thonë se Mickoski premtoi kthimin e emrit, anulimin e Marrëveshjes së Prespës, rritje të pagave dhe pensioneve, zhvillim ekonomik.
"Realiteti shihet nga qytetarët me frigoriferë bosh dhe xhepa bosh.
Nuk ka paga më të larta. Nuk ka pagë minimale prej 600 eurosh. Nuk ka masa për të mbrojtur standardin e jetesës. Investimet janë ulur me 60%, punëtorët maqedonas po pushohen nga puna, numri i të punësuarve në industri është ulur me 4.000", thonë nga LSDM./Telegrafi/