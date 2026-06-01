OBRM-PDUKM: Filipçe duhet t'i tregojë Radevit se pa garanci nga Bullgaria, nuk do të ketë ndryshime kushtetuese
"Filipçe e ka joshur Radevin që para se të bëhej kryeministër. Filipçe filloi të fliste për ndryshime kushtetuese dhe se ato duhet të zbatohen pa garanci, dhe do ta bënte të njëjtën gjë menjëherë nëse do të ishte në pushtet", thonë nga OBRM-PDUKM, duke shtuar se "është e qartë se Filipçe po ndjek modelin e Zaevit dhe po mban bagazhin e tij politik për të mbajtur karrigen e Bihaçkës".
"Për shkak të këtij modeli, u zbatuan ndryshimet e fundit kushtetuese, të cilat çuan në ndryshimin e emrit kushtetues të shtetit. Kjo është politika e dëmshme e LSD-së. Tani Filipce, duke mos pasur strehim, sepse qytetarët e dërguan LSD-në në opozitë pothuajse dy vjet më parë, po josh Bullgarinë, dhe anëtarët e udhëheqjes së lartë të LSD-së, të emëruar pikërisht nga Filipce, mbajnë marrëdhënie bullgare me aktivistë që përhapin propagandë bullgare në Maqedoni. Pikëpamjet e Sofjes zyrtare janë të qarta: gjuha maqedonase është një dialekt bullgar, revolucionarët maqedonas janë bullgarë, dhe populli maqedonas dhe bullgar janë i njëjti popull në dy vende", thonë nga OBRM-PDUKM.
"Ndërsa i bën përshtypje Radevit dhe ndërsa përpiqet të marrë pushtetin, OBRM-PDUKM thotë se Filipçe, si i dërguari special i Bullgarisë në Maqedoni, duhet të përcjellë se pa garanci, ndryshimet kushtetuese nuk do të ndodhin dhe se Maqedonia pret dorëzimin e vendimeve nga Strasburgu".
"Qeveria e OBRM-PDUKM nuk do të lejojë lëshime kombëtare dhe dëme ndaj shtetit, për sa kohë që nuk ka garanci të qarta dhe të forta nga BE-ja", thuhet në njoftimin e OBRM-PDUKM.