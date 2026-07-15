LSDM: Kodi Zgjedhor nuk është kusht për në BE, por janë zgjedhjet fer dhe demokratike
Nga LSDM thonë se teza se bllokimi i Kodit Zgjedhor e pengon Maqedoninë të përparojë drejt BE-së është manipulim i vetëdijshëm.
Nga LSDM theksojnë se Bashkimi Evropian nuk po kërkon ndryshim në Kodin Zgjedhor të përshtatur sipas nevojave të një partie, por BE-ja po kërkon zgjedhje të besueshme, të drejta dhe transparente, gjyqësor të pavarur dhe luftë kundër korrupsionit.
"Pikërisht këtë e ka bllokuar OBRM-PDUKM për vite me radhë. Edhe pse përmirësimi i legjislacionit zgjedhor është pjesë e axhendës më të gjerë të reformave, zgjidhjet specifike që qeveria po shtyn aktualisht nuk janë një detyrim ndaj Bashkimit Evropian dhe as nuk përbëjnë një kusht për përparim në procesin e negociatave. Këto janë propozimet e tyre, jo evropiane".
"Këto janë zgjidhje që hapin hapësirë për manipulim dhe kontroll të procesit zgjedhor, veçanërisht në fushën e votimit të diasporës. Në vend që të merret me mënyrën e mbrojtjes së vullnetit të qytetarëve, po ushtrohet presion për të pranuar zgjidhje që mundësojnë vjedhjen zgjedhore. Ky nuk është përparim drejt BE-së, është një hap prapa drejt praktikave jodemokratike, të cilat na kthejnë në kohën e Gruevskit".
"Bllokimi i vërtetë i rrugës evropiane nuk vjen nga opozita. Ai vjen nga OBRM-PDUKM, e cila nuk ka zbatuar asnjë reformë thelbësore për dy vjet dhe e mban Maqedoninë në izolim. Zgjedhjet e ndershme janë një parakusht për BE-në, jo një ligj i shkruar për të siguruar një avantazh për qeverinë. Çdo gjë tjetër është një përpjekje për të fshehur paaftësinë dhe korrupsionin e dikujt pas axhendës evropiane", thonë nga LSDM.