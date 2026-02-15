LSDM: Kaluan 15 ditë nga skandali i drogës në vend, nga qeveria ende askush nuk mori përgjegjësi
“Kush në qeveri lejoi që marihuana të kultivohej në një sipërfaqe sa 40 stadiume futbolli, në mënyrë të paligjshme? Kanë kaluar 15 ditë dhe ende nuk ka përgjigje për skandalin më të madh të drogës në rajon - si kaluan 5 ton drogë kufirin maqedonas dhe kush do të mbahet përgjegjës”, thotë opozitarja LSDM.
Partia thekson se, siç deklarojnë ata, “të gjithë heshtin” dhe po i bëjnë thirrje kryeministrit Hristijan Mickoski, ministrit të brendshëm Pançe Toshkovski, si dhe zyrtarëve të tjerë.
Sipas LSDM-së, të përballur me, siç pretendojnë ata, përgjegjësinë e tyre, përfaqësuesit e qeverisë kanë nisur një fushatë mediatike dhe kanë nxjerrë në ankand 100 ton marihuanë që thonë se është prodhuar ilegalisht.
“Por ata u futën edhe më thellë në këtë çështje. Nëse dikush arriti të prodhonte ilegalisht 100 ton marihuanë, ky është një tjetër konfirmim se faji është tërësisht i Qeverisë dhe institucioneve që e lejuan, nuk e kontrolluan dhe nuk e parandaluan”, deklaron partia.
LSDM gjithashtu pyet se si shërbimet e sigurisë nuk e vunë re një sasi kaq të madhe droge që po transportohej, ruhej dhe paketohej, si dhe çfarë po bënin ASK-ja.
Deklarata ngre gjithashtu pyetjen se si 5 tonë drogë kaluan kufirin, duke anashkaluar sistemin "Qytet i Sigurt", skanerët, kontrollet, policinë dhe doganat.
"Nuk ka përgjigje për këto pyetje sepse përgjegjësia për skandalin e drogës është e majës së qeverisë. LSDM nuk do të lejojë që ky skandal droge të mbulohet. Nuk ka ikje nga përgjegjësia. Ju të gjithë do të mbaheni përgjegjës", thuhet në deklaratë.