LSDM: Filkov nuk vepron asgjë për ekstradimin e Gruevskit
LSDM akuzoi Gjykatën se ka dorëzuar të gjitha dokumentet e nevojshme për ekstradimin e ish-kryeministrit Nikolla Gruevski, por ato ende nuk janë dërguar në Hungari nga Ministria e Drejtësisë.
Partia pretendon se dokumentet janë në Ministri dhe se Ministri i Drejtësisë Igor Filkov nuk po vepron mbi to.
Sipas LSDM-së, nuk ka arsye për të pritur dhe institucionet duhet të veprojnë menjëherë.
Partia akuzon qeverinë e Hristijan Mickoskit se me vetëdije e ka mbrojtur Gruevskin dhe i ka dhënë kohë të largohet për në një vend të tretë.
