Londrimi flet pas fitores: Jam i mbushur me emocione të papërshkrueshme
Mbrëmë u zhvillua finalja e madhe e Big Brother VIP Kosova 4, ku fitues u shpall Londrimi, i cili tashmë kishte fituar zemrat e publikut me karakterin e tij.
Menjëherë pas shpalljes së fituesit, Londrimi u ndal për të dhënë një intervistë, edhe pse ishte akoma i emocionuar nga ngjarja.
Ai u shpreh: “Janë emocione të papërshkrueshme, dua t’ju falënderoj gjithsecilin prej jush për dashurinë, suportin dhe që keni qenë nonstop mbrapa meje. Nuk kam fjalë të përshkruaj, jam shumë i emocionuar, thjesht ju dua tepër dhe faleminderit që nuk jeni ndalur duke më suportuar. Se di as çka po flas, por thjesht ju dua, mezi pres të shoh gjithsecilin prej jush, ju kam në zemër, ju dua”.
Në vendin e dytë përfundoi Elioja, ndërsa vendin e tretë e zuri Ludo Lee. /Telegrafi/
