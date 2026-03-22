Llapi nuk di për këndellje, mposhtet edhe nga Malisheva
Malisheva ka regjistruar një fitore komode në shtëpi ndaj Llapit, në kuadër të xhiros së 26-të në Superligën e Kosovës.
Skuadra e Edon Berishës zhvilloi një paraqitje fantastike për të triumfuar me rezultat 2-0.
Pavarësisht rasteve të shumta nga të dy skuadrat asnjëra assesi nuk arriti t’i finalizojë rastet, kësisoj pjesa e parë përfundoi ashtu siç nisi.
Malisheva zhvilloi paraqitje më të mirë në pjesën e dytë dhe e gjeti menjëherë golin përmes talentit Donart Vitija, i cili realizoi gol të bukur (51’).
Ndërsa, pas një aksioni të shpejtë, vendasit e vulosën fitoren përmes Mevlan Zekës, i cili mori një asistim të bukur nga Nafiu (69’).
Me këtë fitore, Malisheva ngjitët në pozitën e katërt me 40 pikë ndërsa Llapi qëndron në vendin e tetë me 29 sosh./Telegrafi/