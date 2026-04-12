Llapi takohet me Drenicën në kuadër të xhiros së 28-të në Albi Mall Superligë.

Dy skuadrat janë duke luftuar për t'iu shmangur rënies dhe pritet një ndeshje shumë e luftuar.

Llapi aktualisht zë vendin e shtatë me 32 pikë,derisa Drenica është e nënta me 29 sosh.

Vendasit kërkojnë fitoren për të bërë hap të madh drejt mbijetesës, derisa Drenica synon të mos mposhtet.

Formacionet zytare:

Llapi: Coric, Mulalic, Aliu, Idrizi, Ajvazi, Blakcori, Ramadani, Musolli, Hasani, Cërnavërni, H. Hyseni.

Drenica : Haxhihamza, Osmanllari, G. Jashari, Shani, Prodani, Hamiti, Januzi, Soler, Chacon, Uka, I. Jashari.

