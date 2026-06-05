Ljutkov: Kemi kryer revizion në Ministrinë e Kulturës, të gjitha dyshimet për keqpërdorim u janë dorëzuar institucioneve kompetente
Ministria e Kulturës dhe Turizmit ka përfunduar një revizion të plotë të punës së menaxhmentit të mëparshëm, dhe të gjitha parregullsitë e identifikuara dhe dyshimet për abuzim tashmë janë paraqitur në institucionet kompetente gjyqësore. Kjo u konfirmua nga Ministri i Kulturës dhe Turizmit Zoran Ljutkov në një paraqitje në 4TV, duke iu përgjigjur pyetjeve në lidhje me përgjegjësinë e mundshme për shpenzimet e bëra në të kaluarën.
Sipas Ljutkov, Ministria kishte detyrimin të kryente një analizë të plotë të situatës menjëherë pas marrjes në dorëzim të departamentit dhe të dokumentonte të gjitha mangësitë e identifikuara.
"Kur merr përsipër një buxhet prej gati pesë miliardë denarësh, duhet të dish nga çfarë pozicioni po nis. Detyra jonë ishte të kryenim një auditim të gjithçkaje që ishte bërë dhe t'u dërgonim të gjitha vërejtjet institucioneve kompetente. Ne nuk kemi më asnjë autoritet se si do të veprojë gjykata", tha ministri.
Ministri theksoi se në disa teatro ka dukshëm më shumë aktorë të punësuar sesa nevojiten në të vërtetë për të kryer aktivitete programore, gjë që çon në një shpërndarje të pabarabartë të punës dhe përdorim joefikas të fondeve buxhetore.
"Nëse nevojiten 20 aktorë për të zbatuar programin, ata do të punësohen gjatë gjithë vitit. Sot kemi institucione me 50 aktorë, dhe as 15 deri në 20 nuk mund të marrin radhën për të luajtur. Kjo do të thotë që dikush në të kaluarën ka punësuar më shumë sesa ishte e nevojshme. Tashmë kemi analizën që do të tregojë se sa aktorë, sugjerues, staf provash dhe staf administrativ nevojiten për secilin institucion. Ai kuadër do të mbyllet dhe nuk do të lejojmë zgjerim të mëtejshëm të sistematizimeve", tha Ljutkov.