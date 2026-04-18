Liverpool ka intensifikuar interesimin për Anthony Gordon, anësorin e talentuar që po shkëlqen aktualisht me Newcastle United në Ligën Premier.

Sipas raportimeve të ndryshme, lojtari tashmë ka informuar rrethin e tij të ngushtë për dëshirën e fortë për të lehtësuar një transferim drejt stadiumit legjendar ‘Anfield’.

Kjo lëvizje vjen si një përgjigje strategjike e klubit për të përforcuar repartin ofensiv pas dëmtimit të fundit të sulmuesit Hugo Ekitike.

Nga ana e tij, Gordon kërkon një hap cilësor në karrierë, që do t’i mundësonte të garojë në Ligën e Kampionëve dhe të përfitojë një rritje page në përputhje me statusin e tij aktual.

Megjithatë, klubi nga St James' Park nuk pritet ta lejojë lehtësisht largimin e një prej lojtarëve kyç, duke e vlerësuar kartonin e tij rreth 92 milionë euro.

Anthony Gordon ka nisur tashmë të eksplorojë aktivisht opsionet për largim, duke qenë i vetëdijshëm se periudha e tij në veri të Anglisë mund të jetë drejt fundit natyral.

Për lojtarin, veshja e fanellës së klubit gjashtë herë kampion të Europës përfaqëson realizimin e një ëndrre që më parë nuk arriti ta konkretizojë.

Në vitin 2024, transferimi ishte shumë pranë finalizimit, por faktorë administrativë e penguan kalimin e tij në atë kohë.

