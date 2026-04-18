Liverpooli synon transferimin e yllit anglez pas lëndimit të rëndë të Ekitikes
Liverpool ka intensifikuar interesimin për Anthony Gordon, anësorin e talentuar që po shkëlqen aktualisht me Newcastle United në Ligën Premier.
Sipas raportimeve të ndryshme, lojtari tashmë ka informuar rrethin e tij të ngushtë për dëshirën e fortë për të lehtësuar një transferim drejt stadiumit legjendar ‘Anfield’.
Kjo lëvizje vjen si një përgjigje strategjike e klubit për të përforcuar repartin ofensiv pas dëmtimit të fundit të sulmuesit Hugo Ekitike.
Nga ana e tij, Gordon kërkon një hap cilësor në karrierë, që do t’i mundësonte të garojë në Ligën e Kampionëve dhe të përfitojë një rritje page në përputhje me statusin e tij aktual.
Megjithatë, klubi nga St James' Park nuk pritet ta lejojë lehtësisht largimin e një prej lojtarëve kyç, duke e vlerësuar kartonin e tij rreth 92 milionë euro.
Anthony Gordon ka nisur tashmë të eksplorojë aktivisht opsionet për largim, duke qenë i vetëdijshëm se periudha e tij në veri të Anglisë mund të jetë drejt fundit natyral.
Për lojtarin, veshja e fanellës së klubit gjashtë herë kampion të Europës përfaqëson realizimin e një ëndrre që më parë nuk arriti ta konkretizojë.
Në vitin 2024, transferimi ishte shumë pranë finalizimit, por faktorë administrativë e penguan kalimin e tij në atë kohë./Telegrafi/