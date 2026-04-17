Liverpooli rivalizon top gjigantët evropianë për yllin anglez
Liverpool është bërë klubi më i fundit që ka shfaqur interes për mesfushorin e Crystal Palace, Adam Wharton.
Reprezentuesi anglez pritet të realizojë një transferim të madh gjatë verës, me Palace që kërkon rreth 80 milionë funte për yllin e tyre, raporton “TalkSport”.
Liverpool mund të ketë nevojë për përforcime në mesfushë, pasi e ardhmja e Curtis Jones dhe Alexis Mac Allister mbetet e pasigurt.
Aftësia e Wharton për të kontrolluar topin dhe për të diktuar ritmin e lojës nga prapavija shihet si një shtesë ideale për cilësitë që tashmë kanë mesfushorët aktualë të Liverpoolit.
Megjithatë, “The Reds” nuk do të jenë të vetmit në garë. Manchester United e ka ndjekur prej muajsh dhe 22-vjeçari renditet shumë lart në listën e dëshirave të tyre për mesfushën.
Wharton pëlqehet edhe nga Manchester City, United, Chelsea si dhe gjiganti spanjoll Real Madrid./Telegrafi/