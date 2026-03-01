Liverpooli bën ofertë zyrtare prej 40 milionë eurove për yllin e Bayernit
Një situatë delikate po zhvillohet te Bayern Munich sa i përket të ardhmes së Konrad Laimer.
Mesfushori 28-vjeçar ka kontratë deri në vitin 2027, por bisedimet për rinovim thuhet se kanë ngecur, ndërsa interesimi nga klubet angleze është intensifikuar.
Sipas raportimeve, Liverpooli ka paraqitur një ofertë prej 40 milionë eurosh për austriakun, por Bayerni ka refuzuar të hyjë në negociata.
Edhe pse vlera e tij në treg vlerësohet rreth 32 milionë euro, drejtuesit bavarezë e konsiderojnë më të rëndësishëm për skuadrën, sidomos pasi shihet si një opsion kyç në krahun e djathtë nën drejtimin e trajnerit Vincent Kompany.
Me Laimerin është lidhur edhe Atletico Madridi, por interesimi i klubit spanjoll nuk duket aq konkret sa ai i anglezëve.
Brenda klubit, qëndrimi është i qartë: lojtari nuk është në shitje, përveç nëse vetë kërkon largimin – gjë që deri më tani nuk ka ndodhur.
Negociatat për një kontratë të re mbeten të ndërlikuara, pasi raportohet se Laimer po kërkon një rritje të konsiderueshme page. Ka pasur pretendime se ai është “i zhgënjyer” me ofertën aktuale, por kjo nuk është konfirmuar zyrtarisht.
Që nga transferimi i tij në vitin 2023, Laimer ka zhvilluar 119 ndeshje me Bayernin, duke u shndërruar në një element të besueshëm në krahun e djathtë dhe një pjesë të rëndësishme të skemës së ekipit./Telegrafi/