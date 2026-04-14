Lineker kritikoi ashpër Artetën: Metodat e tij të stërvitjes janë në prag të të frikshmes
Një nga sulmuesit më të mëdhenj anglezë në histori, legjendari Gary Lineker është i fundit në një seri kritikash ndaj trajnerit spanjoll të Arsenalit, Mikel Arteta.
Ju kujtojmë se Arsenali, ndonëse lider, është në rrezik real të mbetet pa titullin e shumëpritur në Angli në fund të sezonit.
Edhe pse kanë një avantazh prej gjashtë pikësh dhe një ndeshje më shumë se Manchester City, presioni është i madh dhe Lineker beson se Arteta nuk di si ta përballojë atë.
Në veçanti, ish-golashënuesi është i shqetësuar nga mënyra se si funksionon stërvitja spanjolle dhe kërkesat që u bën lojtarëve të saj gjatë stërvitjes.
Për shembull, para ndeshjes me Sporting në çerekfinalet e Ligës së Kampionëve, lojtarët e Arsenalit punuan për të përmirësuar përqendrimin e tyre duke e mbajtur topin me kokë që të mos binte, dhe pastaj me stilolapsat e tyre.
"Guxoj të them se metodat e stërvitjes së Artetës janë në prag të të frikshmes. Ato kufizohen me qesharaken. Kjo me stilolapsa, pastaj projeksione në TikTok në ekrane gjigante gjatë stërvitjes".
"Nëse duan të garojnë, thjesht duhet të jenë të qetë. Nëse tashmë po bën diçka të ndryshme, atëherë bëje fshehurazi, sigurohu që askush të mos të regjistrojë. Kjo do të ishte këshilla ime e sinqertë. Besoj se presioni është i madh, nëse fitojnë, askush nuk do t'u thotë asgjë, por problemi është nëse tërheqin vëmendjen dhe pastaj nuk fitojnë. Kjo tregon se janë nën presion", tha Lineker në podkastin "Rest is Football".
Ju kujtojmë se nesër në Londër, Arsenali luan ndaj Sporting Lisbonës në ndeshjen e kthimit pasi të parën e fituan 0-1, dhe më pas ata kanë një derbi të madh dhe ndoshta ndeshjen vendimtare të sezonit, kundër Manchester Cityt jashtë fushe (e diel, ora 17:30). /Telegrafi/