Limuzina kryesore e Hyundait merr një transformim të guximshëm për vitin 2027
Duke qenë në treg që nga viti 1986, Grandeur është një nga markat më të vjetra në portofolin e Hyundai.
Megjithatë, është një nga produktet më pak të njohura të kompanisë, pjesërisht sepse shitet vetëm në tregje të caktuara, transmeton Telegrafi.
Ndërsa dy gjeneratat e para ishin në thelb Mitsubishi Debonairs me një logo të ndryshme, të tjerat ishin përpjekje të gjitha të Hyundai.
I lansuar në vitin 2022, modeli i gjeneratës së shtatë tani po merr një përditësim në mes të ciklit.
I pozicionuar mbi Sonata në linjën e Hyundai, Grandeur e çon pamjen futuriste edhe më tej me dritat më të holla, pa kornizë, të pozicionuar poshtë një shiriti horizontal LED të veçantë për dritat.
Hyundai pretendon se e ka zgjeruar kapakun e motorit për të arritur një efekt "hundë peshkaqeni" me të cilin BMW ka të ngjarë të mos pajtohet.
Me 5050 milimetra, Grandeur i ri është pak më i gjatë se më parë dhe vjen me një parakolp të përparmë të ridizajnuar me një model rrjete.
Në pjesën e pasme, shiriti i dritave të pasme është edhe më i hollë tani. Ndryshimet e jashtme përfundojnë me një ngjyrë të re karrocerie Artistic Burgundy që kombinon sipërfaqet perla dhe mat.
Ndërsa pamja e jashtme është më shumë si një evolucion, kabina ka pësuar një revolucion, duke kaluar në sistemin e ri të infotainment Pleos të Hyundai me një ekran me prekje 17 inç.
Ai funksionon me Sistemin Operativ Android Automotive dhe ka një ekran më të madh se Ioniq 3 i ri i Evropës, me të cilin ndan teknologjinë e infotainment.
Modeli i vjetër kishte një ekran me prekje të ulët të veçantë (ose butona në nivelet më të ulëta të zbukurimit) për kontrollet e klimës, por jo më.
Ndërsa shoferi ende ka panelin e tij të instrumenteve, tani është shumë më i vogël dhe ndodhet më lart në panelin e instrumenteve, direkt në vijën e shikimit të shoferit. Tema e jashtme burgundy vazhdon brenda, duke mbuluar shumicën e sipërfaqeve.
Edhe pse disa kontrolle fizike mbeten, Grandeur 2027 përmban ventilatorë elektrikë të ajrit të kontrollueshëm vetëm nga ekrani me prekje.
Diku tjetër, limuzina madhështore është modeli i parë i prodhimit të Hyundai që i lejon ata që janë brenda të ndryshojnë çatinë panoramike nga të errët në transparente.
Rinovimi i pamjes sjell gjithashtu ndriçim ambienti të përmirësuar dhe një model si divan për kartat e dyerve që të përputhet me tapicerinë e ulëseve.
Meqenëse ndodhet në krye të gamës, Hyundai nuk kursen në materiale. Grandeur i ri kombinon detaje metalike me zbukurime prej druri të vërtetë, së bashku me modele të qepjes dhe nyje në të gjithë kabinën.
Mbetet limuzina më luksoze e kompanisë, e përshtatur për ata që nuk duan të kalojnë në një Genesis G80 me madhësi të ngjashme.
Kia nuk ka hequr dorë as nga sedanët e mëdhenj. Edhe pse më i madhi në Shtetet e Bashkuara është K5, një numër i vogël tregjesh marrin K8 dhe K9 edhe më të madhin.
Kjo tregon se limuzinat e mëdha mbeten të rëndësishme për markat koreane në një botë automobilistike të dominuar gjithnjë e më shumë nga crossover-at dhe SUV-të. /Telegrafi/