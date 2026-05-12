Lotus po prodhon një superveturë V8 me mbi 1,000 kuaj fuqi
Kur prodhimi i Esprit përfundoi në vitin 2004, Lotus i tha lamtumirë motorit V8. 22 vjet më vonë, motori me tetë cilindra po bën një rikthim të papritur.
Marka britanike e makinave sportive po paralajmëron një model të ri me motor V8 përpara lançimit në treg të vitit 2028, i kompletuar me një konfigurim hibrid që prodhon më shumë se 1,000 kuaj fuqi, transmeton Telegrafi.
E pozicionuar mbi Emira, "Type 135" reklamohet si supermakina e parë e Lotus. Ndërsa kjo mund të duket e çuditshme, Evija tërësisht elektrike u etiketua si një hipermakinë e plotë.
Prodhimi do të zhvillohet në Evropë, megjithëse vendndodhja e saktë nuk është specifikuar. Mbetet për t'u parë nëse do të ndërtohet në Norfolk, por detaje të tjera do të zbulohen më vonë këtë vit.
Më e rëndësishme se vendi ku do të montohet automjeti është identiteti i motorit V8.
Lotus nuk po thotë nëse do të bashkëpunojë përsëri me Mercedes-AMG. Si një rifreskim, Emira është e disponueshme me një motor me katër cilindra 2.0 litra me turbo, konkretisht "M139" që gjendet në një sërë makinash kompakte me performancë të lartë nga Affalterbach.
AMG po zhvillon një motor të ri V8 me dy turbo 4.0 litra që do të debutojë më vonë këtë vit, dhe nuk do të habitemi nëse ai do të përfundojë pas ulëseve të supermakinës që prezantohet këtu.
"Type 135" nuk do të jetë hibridi i parë i Lotus, pasi SUV Eletre është tashmë i disponueshëm në Kinë me një konfigurim PHEV, që prodhon 939 kuaj fuqi.
Dërgesat janë planifikuar gjithashtu të fillojnë në Evropë gjatë tremujorit të fundit të vitit. Siç mund ta kujtojnë disa prej jush, Lotus kishte planifikuar të kalonte tërësisht në energji elektrike deri në vitin 2028, por kjo nuk është më rasti.
Një tjetër pjesë e humbur e enigmës është nëse Lotus synon të ringjallë emrin Esprit. Do të kishte kuptim duke pasur parasysh rëndësinë historike të emrit. Sido që të jetë, mos prisni një Emira të përmirësuar, pasi Lotus premton një "makinë krejtësisht të re".
Sa i përket dizajnit, njoftimi i vetëm i publikuar sot sugjeron se stili i automjetit do të marrë frymëzim nga koncepti Theory 1 i shfaqur për herë të parë në shtator 2024.
"Type 135" është pjesë e strategjisë së re të biznesit të kompanisë "Focus 2030", e cila gjithashtu kërkon një Emira të përditësuar që do të vijë në javët e ardhshme.
Makina sportive e rifreskuar me motor në mes do të marrë një motor me djegie të përmirësuar së bashku me masa shtesë për kursimin e peshës për të krijuar Emira-n më të fuqishme dhe më të lehtë deri më sot. /Telegrafi/