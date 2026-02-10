Limuzina e harruar e Bugatti rishfaqet me një motor W16 me superkompresor
Muzeu Autostadt pranë fabrikës së Volkswagen në Wolfsburg është dhurata që vazhdon të japë.
Me kaq shumë eksperimente të egra të zhvilluara fshehurazi gjatë epokës së Ferdinand Piëch, ky destinacion në pronësi të grupit VW ia vlen ta vizitosh, transmeton Telegrafi.
Kohët e fundit u fol për një Lamborghini Diablo SV me një W16, por ka edhe një tjetër të pajisur me motorin e shquar me gjashtëmbëdhjetë cilindra: Bugatti Galibier.
I zbuluar fillimisht në vitin 2009, koncepti u ndërtua mbi një shasi Bentley Arnage, por paraqiste një karroceri, brendësi dhe, sigurisht, motor krejtësisht të ndryshëm.
Ndërsa makina dhuruese mbështetej në motorë V8 nga BMW dhe Rolls-Royce, Bugatti unik i bazuar në Bentley dyfishoi numrin e cilindrave.
Ndryshe nga Veyron dhe konfigurimi i tij me katër turbo, ai përdorte një model me dy superkompresorë dhe mund të funksiononte edhe me etanol.
Edhe motori ishte montuar përpara, i fshehur nën një kapak të mrekullueshëm me hapje të ndarë. Përbindëshi 8.0 litra prodhoi rreth 1,000 kuaj fuqi, me Bugatti që zgjodhi superkompresimin për të përmirësuar çift rrotulluesin në frekuencat e ulëta, i cili i përshtatej më mirë një grand tourer.
Nuk është e qartë se sa peshonte makina, por duke pasur parasysh madhësinë e saj dhe sasinë e madhe të luksit në bord, Galibier duhet të ketë qenë më i rëndë se Veyron. Për referencë, modeli origjinal 16.4 nga viti 2005 peshonte 1,888 kilogramë.
Edhe pse kanë kaluar 17 vjet që nga debutimi i Galibier, ai mbetet një pamje për t'u parë. Bugatti i veçantë teknikisht ishte një liftback dhe jo një limuzinë, falë derës së pasme më praktike.
Rastësisht, Porsche Panamera me pesë dyer mbërriti në të njëjtin vit, por ky koncept e çoi luksin dhe fuqinë në një nivel krejtësisht të ndryshëm.
Më poshtë është bashkëngjitur një video e re nga youtuberi Horsepower Hunters, që ofron një pamje të rrallë të brendshme të Galibier.
Çdo gjë është e mbuluar me lëkurën më të mirë që grupi VW mund të ofronte në atë kohë, e plotësuar nga një det druri i lëmuar.
Ndërsa Veyron i mbante ekranet në minimum për të ruajtur një kabinë të përjetshme, Bugatti këtu ndoqi një drejtim tjetër. Jo vetëm që kishte një panel të madh instrumentesh digjital, por kishte edhe një ekran me prekje të montuar ulët në konsolën qendrore.
Në pjesën e pasme, videoja e xhiruar në Autostadt zbulon se një ekran tjetër do të ngrihej dhe rrotullohej drejt pasagjerëve të pasmë me shtypjen e një butoni.
Galibier u konceptua në mënyrë strikte si një makinë me katër vende, me dy ulëse individuale të pasme të ndara nga një mbështetëse krahu e mbështjellë me lëkurë dhe një konsol qendrore që ndante të gjithë kabinën në dy pjesë.
Por pjesa e rezistencës nuk ishte druri ose lëkura. Në vend të kësaj, ishte një veçori e fshehur në sy të lirë: një orë 100,000 dollarëshe që dilte nga pulti dhe mund të hiqej dhe të vendosej në kyçin e dorës.
Pra, çfarë ndodhi me Galibier? Kur Bugatti e zbuloi atë në vitin 2009, kompania tha se koncepti ishte projektuar për të matur interesin në një version të mundshëm prodhimi.
Megjithatë, modeli luksoz fastback nuk doli kurrë në treg sepse Bugatti mendonte se do t’i kishte ngatërruar klientët. Mendimi ishte se marka përcaktohej nga Veyron-i i saj pushtues, kështu që zgjodhi të vazhdonte me Chiron-in në vend që të ndiqte një model të orientuar drejt luksit. /Telegrafi/