Limi Albës teksa largohet: Bëhu e fortë, fitoje lojën
Banori i Big Brother VIP Kosova, Limi, ka lënë shtëpinë e njohur, duke ndarë momentet e fundit me banorët dhe duke dhënë një mesazh të veçantë për Alben.
Para se të largohej, Limi iu drejtua banorëve me fjalët e tij:
“Banorë, kam një lajm për ju. Me thënë të drejtën, ishte një udhëtim shumë i bukur, dhe kemi kaluar një kohë spektakolare. Çdo moment këtu nuk do ta harroj asnjëherë, por mua më duhet të largohem”.
Ndërkohë, gjatë përshëndetjes së tij, Limi iu drejtua veçanërisht Albës, duke i dhënë një mesazh mbështetës.
BBVK/Instagram
“Bëhu e fortë, fitoje lojën”, i tha ai, duke i dhënë kurajë për sfidat e mbetura brenda shtëpisë.
Largimi i Limit ishte një moment emocional për të gjithë banorët, të cilët ndanë përqafime dhe urime për rrugëtimin e tij të mëtejshëm jashtë programit.
Ky moment shënon një kthesë në dinamikat e BBVK, duke lënë hapësirë për surpriza dhe zhvillime të reja brenda shtëpisë. /Telegrafi/