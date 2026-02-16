Limani për vërshimet në Gostivar: Institucionet të reagojnë sa më shpejt, qytetarët të mos dalin pa nevojë
Reshjet e dendura kanë shkaktuar vërshime në disa zona të banuara të qytetit, duke rënduar situatën në të gjithë rajonin e Pollogut. Kryetari i Komunës së Gostivarit, Valbon Limani, ka shprehur shqetësimin e tij lidhur me gjendjen e krijuar dhe ka kërkuar reagim urgjent nga institucionet përgjegjëse.
Sipas tij, përkundër përpjekjeve maksimale të Komunës dhe ndërmarrjeve komunale për të menaxhuar situatën në terren, nevojitet ndërhyrje e menjëhershme nga ELEM, si institucion me kompetenca për menaxhimin e ujërave të lumit Vardar, si dhe nga zyrat e Ekonomizimit të Ujërave, përgjegjëse për sistemin e ujitjes.
“Përkundrejt përpjekjeve maksimale që bëjmë si Komunë, së bashku me ndërmarrjet komunale, dua të apeloj për zgjidhje sa më të shpejtë të situatës nga ELEM-i që ka kompetencat për menaxhimin e ujërave të Vardarit dhe zyrave të Ekonomizimit të Ujërave, përgjegjëse për sistemin e ujitjes".
"Si Komunë kemi ngritur alarm edhe te QMK, andaj lusim çdo qytetarë, të evitojnë daljet nga Shtëpia pa nevojë! Vështirësi të mëdha po hasen në të gjithë rajonin e Pollogut. Ju lutem veproni sa më shpejt!", ka shkruar Limani në Facebook.