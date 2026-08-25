Lila Moss tërheq vëmendjen në New York me paraqitjen e saj të guximshme
Lila Moss u fotografua në New York të dielën, teksa shijonte një shëtitje me një mike, pas pushimeve në Formentera me nënën e saj, Kate Moss, dhe shoqe të tjera modele.
23-vjeçarja zgjodhi një jelek të bardhë me dekolte të theksuar, të kombinuar me pantallona të shkurtra xhins, çizme të zeza, syze dielli dhe një çantë mbi supe.
Pamja e saj tërhoqi menjëherë vëmendjen gjatë daljes në rrugët e “Big Apple”.
Lila ka ndjekur gjurmët e nënës së saj në industrinë e modës. Ajo bëri debutimin në pasarelë në vitin 2020, duke hapur dhe mbyllur sfilatën e Miu Miu për koleksionin Pranverë/Verë 2021.
Që prej atëherë, modelja është shfaqur në fushata për marka të njohura luksoze, ndërsa së fundmi është bërë edhe ambasadore e re e Zadig & Voltaire, markë me të cilën më herët ka bashkëpunuar edhe nëna e saj, Kate Moss.
Lila duket se po ndërton një emër të sajin në modë, duke ruajtur njëkohësisht lidhjen e fortë me trashëgiminë e nënës së saj. /Telegrafi/